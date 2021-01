Burger King® Colombia lanza la Veggie Whopper, La innovadora hamburguesa hecha 100% de plantas

LATINOAMERICA (Enero 26 de 2021). Lo que parecía irrealizable, hoy es una realidad. Burger King® Colombia anuncia la llegada de la deliciosa Veggie Whopper®, la nueva hamburguesa con sabor y textura de la clásica Whopper® con deleitable y jugosa carne, pero ahora hecha a base de plantas.

Por primera vez en Colombia, Burger King®, la marca líder en hamburguesas a la parrilla, ofrecerá una opción más en su exquisito menú, pero en esta ocasión con una “carne” hecha 100% a base de plantas y creada por The Vegetarian Butcher, con un sabor, texturas y aporte nutricional iguales al de la carne de res, para que los colombianos amantes de la carne cuenten con una alternativa vegetal altamente atractiva.

“En Burger King® nos encanta sorprender a nuestros comensales, ya sea a través de campañas disruptivas o con nuevos productos. En esta ocasión, no solo se trata de sorprender a todo el mercado colombiano, sino también satisfacer a estos clientes que buscan nuevas alternativas con ingredientes derivados de plantas y sin alterar el delicioso sabor de la Whopper® original”, comentó Jimena Alexandra Montoya, gerente de mercadeo de Burger King® Colombia.

Como una excelente opción para quienes han decidido reducir su ingesta de productos cárnicos, la nueva Veggie Whopper® ofrece la mejor experiencia a los consumidores más exigentes a través de su sabor, textura, aroma y calidad inigualable. Es importante señalar que, esta hamburguesa se cocina en las mismas parrillas de las exquisitas propuestas Whopper® de Burger King®.

“Con 0% carne, la nueva Veggie Whopper® cuenta con exquisitos ingredientes a base de plantas, que la hacen la mejor opción para los invitados amantes de la carne, pero que buscan probar nuevas opciones de hamburguesas con el delicioso sabor y textura de la Whopper® tradicional. Además, queremos abrirnos camino en la industria con un producto único desarrollado por Unilever, una de las empresas líderes en productos alimenticios, para el hogar y cuidado personal. Invitamos a todos nuestros clientes a probar y por qué no, a notar alguna diferencia entre una Whopper® Tradicional y una Veggie Whopper®, añadió Verónica Echavarría, directora de cadena total de suministro de Burger King® Colombia.

Para mantener la calidad y sabor que representa Burger King® en todo su menú, se seleccionó a The Vegetarian Butcher, empresa de Unilever, para crear la nueva Veggie Whopper®, donde el desafío mayor fue igualar la textura de la hamburguesa clásica y conocida por miles de personas y así, resaltar una receta única que distingue a BK y al mismo tiempo crear el sabor superior que hace de la Veggie Whopper® una alternativa altamente atractiva.

“La hamburguesa huele, se cocina y sabe a carne de res, pero es 100% hecha a base de plantas. Se ha desarrollado específicamente pensando en los amantes de la carne: pero que

quieren dejarla fuera de su dieta durante un par de días a la semana, pero no quieren comprometer su sabor”, mencionó Adelma González, directora general de Unilever Food Solutions para Colombia.

La nueva Veggie Whopper® se integró al menú desde el pasado 15 de enero, y de manera permanente en 31 restaurantes Burger King® Colombia ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Esta tendrá un precio de $18.900 en combo.

Para conocer las promociones, se puede descargar la app de Burger King® Colombia (disponible en iOS y Android) y para envíos a domicilio, están dispuestas la aplicación de domicilios Rappi y la página web: www.bk.com.co.

ACERCA DE BURGER KING®

Fundada en 1954, la marca BURGER KING® es la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo. El sistema original HOME OF THE WHOPPER®, BURGER KING® opera en más de 17,000 ubicaciones y en más de 100 países y territorios de EE. UU. Casi el 100 por ciento de los restaurantes BURGER KING® son propiedad y están operados por franquicias independientes, muchos de ellos son manejados por familias que han tenido el negocio durante décadas. La marca BURGER KING® es propiedad de la compañía RBI, Restaurant Brands International (TSX, NYSE: QSR), una de las compañías de restaurantes de servicio rápido más grandes del mundo, con más de $ 27 billones en ventas y más de 23,000 restaurantes en alrededor de 100 países y Territorios de EE.UU.

Para conocer más acerca de la marca BURGER KING®, visite el sitio web www.bk.com.co o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.

ACERCA DE THE VEGETARIAN BUTCHER

Jaap Korteweg, un granjero de novena generación y un verdadero amante de la carne, decidió hacerse vegetariano después del brote de gripe porcina. Para satisfacer su propia necesidad de “carne” de calidad a base de plantas, fundó The Vegetarian Butcher. Con una amplia gama de favoritos nostálgicos para los amantes de la carne que no quieren perderse, The Vegetarian Butcher aspira a convertirse en el carnicero más grande del mundo. El fundador Jaap Korteweg recibió dos veces el premio al Emprendedor del Año y terminó entre los cinco primeros en el ranking Sustainable 100 del periódico holandés Trouw durante tres años.

The Vegetarian Butcher produce proteínas de origen vegetal, que compiten con la carne animal en cuanto a sabor, textura y valor nutricional, y ha sido promocionado por figuras de la industria, incluido un jurado de carniceros, periodistas culinarios y chefs con estrellas Michelin. Los productos Vegetarian Butcher se venden en 30 países.

Puede encontrar más información sobre The Vegetarian Butcher en www.thevegetarianbutcher.com.

ACERCA DE UNILEVER

Unilever es una de las compañías líderes a nivel mundial en productos de Belleza y Cuidado Personal, Cuidado del Hogar, así como Alimentos y Helados, con presencia en más de 190 países y llegando a 2.5 mil millones de consumidores día a día. Cuenta con 155,000 empleados a nivel global y en 2019 generó ventas por 52 mil millones de euros. Más de la mitad de la compañía se encuentra en países en desarrollo y mercados emergentes. Unilever tiene cerca de 400 marcas en hogares alrededor del mundo incluyendo Knorr, Hellmann’s, Lipton, Magnum, Dove y Rexona.

El Plan de Vida Sustentable Unilever (USLP por sus siglas en inglés) guía la estrategia de la compañía y se compromete a:

Ayudar a más de mil millones de personas a mejorar su salud y bienestar para 2020.

Reducir a la mitad el impacto ambiental de sus operaciones y productos para 2030.

Mejorar la calidad de vida de millones de personas en toda su cadena de valor para 2020.

El Plan de Vida Sustentable Unilever crea valor al impulsar el crecimiento y la confianza, eliminando costos y reduciendo riesgos. Las marcas con propósito de vida sustentable de Unilever están creciendo 69% más rápido que el resto del portafolio, y en 2018 generaron el 75% del crecimiento de la compañía.

Desde 2010, hemos tomado acción a través del Plan de Vida Sustentable Unilever. Hemos tenido un gran progreso y continuaremos expandiendo nuestra ambición. Recientemente hicimos el compromiso de asegurar que el 100% del plástico que utilizamos en nuestros envases sea completamente reciclable, reutilizable o compostable para 2025. Si bien aún queda mucho por hacer, estamos orgullosos de haber sido reconocidos en 2018 como líderes en el sector en el Índice Dow Jones de Sustentabilidad y como la compañía mejor posicionada en la encuesta Globescan/SustainAbitlity, Líderes Globales de Sustentabilidad Corporativa por octavo año consecutivo.

Para más información acerca de Unilever y sus marcas, por favor visite: www.unilever.com y www.unilever-southlatam.com

Para más información acerca del USLP: www.unilever.com/sustainable-living/

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico