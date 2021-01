Pacific Green firma un memorando de entendimiento con Shanghai Electric Gotion New Energy Technology CO., LTD.

/COMUNICAE/

Pacific Green Technologies, Inc. (la “Compañía” o “PGTK”, (OTCQB:PGTK)) anuncia la firma de un Memorando de Entendimiento del Acuerdo Marco de Fabricación Estratégica de Sistemas de Almacenamiento de Energía de Batería (el “Acuerdo Marco”) con Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co., Ltd. LTD. (“SEG”)

Bajo los términos del Acuerdo Marco, las partes trabajarán juntas para el desarrollo de varios proyectos de Sistemas de Almacenamiento de Energía de Baterías de iones de litio (BESS) en todo el mundo. PGTK, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, Pacific Green Energy Storage Technologies, Inc., gestionará la ejecución general de cada proyecto, incluyendo el diseño del sistema, la integración y la optimización comercial, mientras que SEG producirá la tecnología de las baterías como fabricante del equipo.

Scott Poulter, director ejecutivo de PGTK, comentó: “El sector BESS en todo el mundo se está desarrollando a un ritmo exponencial y con la firma de este Acuerdo Marco, hemos combinado ahora las capacidades existentes de PGTK tras la adquisición de la empresa de tecnología BESS del Reino Unido, Innoergy Limited, con la capacidad, la tecnología y la experiencia de SEG, para asegurarnos de que podemos satisfacer la demanda en este sector en rápida expansión”.

James Gratton, Director Técnico de Pacific Green Energy Storage Technologies, Inc., señaló: “SEG se ha establecido como uno de los mayores y más reputados integradores de tecnología BESS del mundo, y con múltiples centros de producción certificados, estamos seguros de que tienen la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de nuestra cartera de proyectos”.

Gareth Dauley, vicepresidente de Pacific Green Energy Storage Technologies, Inc., comentó: “Las baterías de iones de litio, que hemos identificado como las más adecuadas para nuestros proyectos debido a su alta densidad de energía, su historial de seguridad y su larga vida útil, son la piedra angular de los desarrollos de BESS de última generación. Este acuerdo marco combinará nuestra experiencia y conocimientos industriales actuales con el largo historial de producción de baterías de iones de litio de la SEG para garantizar proyectos comercialmente optimizados y tecnológicamente financiables”.

SEG, que es una empresa conjunta entre Shanghai Electric Group Co., Ltd. (“Shanghai Electric”) y Guoxuan High-tech Co., Ltd., opera entre los centros de producción y gestión de la cadena de suministro más grandes y avanzados del mundo. Shanghai Electric (SHA: 601727), que tiene 70.000 empleados y más de 20.000 millones de dólares en ingresos operativos, proporciona un fuerte respaldo industrial y décadas de experiencia en la fabricación e integración de equipos de energía.

Acerca de Pacific Green Technologies, Inc.

Pacific Green Technologies, Inc. se centra en abordar la necesidad mundial de una energía más limpia y sostenible. La empresa ofrece soluciones energéticas BESS y de energía solar concentrada (CSP) para complementar sus tecnologías ambientales marinas y sus divisiones de control de emisiones.

Para obtener más información, visitar el sitio web de PGTK: www.pacificgreentechnologies.com

Acerca de Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co., Ltd.

Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co., Ltd. es una empresa conjunta entre Shanghai Electric Group Co., Ltd. y Guoxuan High-tech Co., Ltd. Con múltiples instalaciones de producción y una larga historia en la fabricación de tecnología y la gestión de la cadena de suministro, SEG está bien posicionada para proporcionar tecnología BESS de iones de litio en todo el mundo.

Aviso sobre las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”, tal y como se define ese término en la Sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones a futuro e incluyen cualquier declaración sobre creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Tales declaraciones anticipadas incluyen, entre otras cosas, los efectos en curso de la pandemia en los retrasos y pedidos con respecto a las tecnologías de PGTK, los desarrollos comerciales potenciales en todo el mundo y el interés futuro en nuestras tecnologías verdes.

Los resultados reales podrían diferir de los proyectados en cualquier declaración prospectiva debido a numerosos factores. Esos factores incluyen, entre otros, las condiciones económicas y políticas generales, la continuación del Acuerdo Marco con SEG y el impacto continuo de la pandemia. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas.

Aunque creemos que las creencias, planes, expectativas e intenciones contenidas en este comunicado de prensa son razonables, no podemos asegurar que dichas creencias, planes, expectativas o intenciones resulten ser exactas. Los inversores deben consultar toda la información aquí expuesta y también deben referirse a la divulgación de los factores de riesgo descritos en nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente, nuestros informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros informes periódicos presentados de vez en cuando a la Comisión de Valores y Bolsa.

CONTACTO

Scott Poulter, Presidente y Director General

Pacific Green Technologies

T: +1 (302) 601-4659

FUENTE: Pacific Green Technologies, Inc.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae