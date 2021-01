Recibe Cotemar certificación Great Place to Work

/COMUNICAE/

Cotemar inicia el año con la certificación Great Place to Work, la cual reconoce la cultura organizacional de la empresa como de alta confianza, al estar sustentada en la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo de pertenencia y el compañerismo. De acuerdo con la autoridad global en cultura del trabajo, un gran lugar para trabajar es donde se logran, e incluso exceden, los objetivos del negocio, todos los miembros del equipo dan lo mejor de sí mismos y, además, existe un sentimiento de equipo o familia.

Para obtener esta certificación, todos los empleados de Cotemar respondieron una encuesta que evalúa diferentes aspectos de la cultura de organizacional de la empresa. Los resultados se comparan con los índices que Great Place to Work (GPTW) tiene establecidos y únicamente reciben la certificación las empresas que aprueban el proceso.

“Nuestro compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de la industria petrolera empieza en casa, por ello, nuestro programa de certificaciones 2020 contemplaba obtener la certificación como un Gran Lugar para Trabajar. Lo cierto es que mantenemos un compromiso con el bienestar de nuestra gente y GPTW nos permite comprender la experiencia que nuestros colaboradores tienen en la empresa, así como identificar áreas de oportunidad y atraer al mejor talento”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar es una de las primeras empresas del sector petrolero mexicano en alcanzar este logro y una de las pocas a nivel internacional. El impulso de las buenas prácticas forma parte del ADN de la organización y es por esto que se ha posicionado como el mejor socio estratégico en el Golfo de México, al validar sus capacidades técnicas, financieras y humanas.

“Con GPTW, Cotemar se posiciona como una reconocida marca empleadora y una apuesta segura para los candidatos que buscan desarrollarse profesionalmente en la industria petrolera nacional. Asimismo, fortalece nuestro compromiso por ser una empresa socialmente responsable en todos los sentidos, cuyo valor y compromiso está centrado en nuestros colboradores”, comentó la Gerente de Capital Humano de Cotemar.

“Nuestras relaciones son una expresión de nuestros valores, así como de nuestra constante búsqueda por la excelencia, por ello Cotemar promueve un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable, que promueve la calidad de vida y contribuye al desarrollo profesional y humano de los colaboradores”.

