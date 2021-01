Deutsche Post DHL Group y el Smart Freight Centre hacen un llamado a favor del «carbon insetting», la reducción de las emisiones de carbono en el propio proceso productivo, para así acelerar la descarbonización del transporte global de carga

COLOMBIA (Enero 13 de 2021). Deutsche Post DHL Group junto con Smart Freight Centre, una organización sin ánimo de lucro dedicada a lograr un transporte de carga sustentable, defiende una nueva vía para descarbonizar el transporte de carga: el insetting o reducción de las emisiones carbono en los propios procesos de producción. El libro blanco «Carbon Insets for the Logistics Sector» (el insetting del carbono para el sector de la logística) que desarrollaron conjuntamente ambas entidades recomienda un enfoque innovador para asignar fondos a proyectos de descarbonización en el sector logístico. Al aprovechar este recurso esencial, se abriría una posibilidad significativa de contribuir a una reorientación de la tecnología hacia una logística más ecológica. Existen ya diversas soluciones, como el uso de combustibles sustentables, la renovación de la flota, el reequipamiento de los motores y los proyectos de eficiencia. Esas inversiones no solo serían una manera sumamente eficiente de descarbonizar el sector del transporte, sino que además resultarían a la larga en mejoras estructurales de toda la cadena de suministro logística.

«Para asegurar que el sector de la logística siga contribuyendo con éxito a la lucha contra el cambio climático, necesitamos un estándar uniforme y específico del sector para compensar y reducir las emisiones de carbono,» afirma Tim Scharwath, miembro del Consejo de Dirección de Deutsche Post DHL Group y CEO de DHL Global Forwarding, Freight «A largo plazo, es imprescindible lograr una mayor descarbonización del transporte para impulsar un cambio positivo. Las empresas logísticas con visión de futuro deberían plantearse ahora una rigurosa estrategia de insetting.»

«Tenemos la oportunidad de canalizar los fondos de compensación del carbono relacionados con las emisiones del transporte hacia proyectos dentro del sector logístico, una práctica denominada carbon insetting,» explica Suzanne Greene, asesora experta del Smart Freight Centre y autora del libro blanco. «Este documento sienta las bases de un sistema que acelerará la descarbonización del transporte de cargas.» El concepto del insetting para el sector del transporte de cargas fue desarrollado a través de su trabajo con la iniciativa de Cadenas de Suministro Sustentables del Massachusetts Institute of Technology.

Un marco de acción: las emisiones de carbono en el sector logístico

El transporte de carga causa actualmente el 8% de las emisiones globales de carbono (el 11%, si se cuentan las emisiones de los centros logísticos). Los últimos estudios del International Transport Forum prevén que estas emisiones se duplicarán para 2050, ya que se espera que la demanda se triplique en ese mismo periodo. Las medidas de protección climática por parte de las empresas son en su mayoría voluntarias y carecen de coordinación, por lo que el ritmo de descarbonización de las cargas es demasiado lento. Algunos operadores de carga mitigan parte de sus emisiones provenientes del transporte invirtiendo en proyectos de compensación del carbono, como los proyectos forestales. En 2018, solo el 0,2% de los 268 millones US$ del mercado voluntario de compensación del carbono se dedicó a proyectos sobre el transporte. Los fondos gastados fuera del sector del transporte son relevantes, pero no contribuirán a fomentar la descarbonización de la propia red global del transporte de carga.

Solución propuesta: Insetting del carbono

Las medidas de reducción de emisiones en las que los fondos para la compensación se dedican a abordar el impacto en la propia cadena de suministro logística pueden contribuir a acelerar la descarbonización del sector del transporte.

Hay un gran número de proyectos que podrían aplicarse a gran escala: el escalamiento de combustibles alternativos y sustentables, la renovación de flotas o el reequipamiento de los motores pueden optimizar las redes de transporte con tecnologías más bajas en carbono. Si se mejora la eficiencia del transporte de mercancías, se reduce el consumo de combustible y se evita un exceso de emisiones. Todos estos enfoques permiten alcanzar reducciones notables del impacto sobre el clima, presentan ventajas para la salud pública y la seguridad y, por tanto, no solo contribuyen a alcanzar las metas del Acuerdo de París, sino que también apoyan los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Cómo poner en práctica este concepto: Ya hay proyectos faro en marcha

El libro blanco describe ejemplos específicos que son un modelo a seguir en materia de insetting. Para los combustibles sustentables en la aviación (SAF), una solución de insetting con un mecanismo de contratación y reembolsos para la obtención de certificados de combustibles sustentables eliminaría las barreras, como la necesidad de trazabilidad física de dichos combustibles en la cadena de suministro de una empresa, al tiempo que facilitaría los fondos para incentivar un mayor desarrollo de esos combustibles. Este concepto es similar al del programa GoodShipping, que impulsa el uso de los biocombustibles en carga marítima. Y también se presenta el programa de insetting de Deutsche Post DHL Group para impulsar las tecnologías sustentables de transporte de carga por carretera, el programa Skicka Grönt («Envía Verde») de Suecia: los clientes que participan en el programa pagan un suplemento fijo por cada paquete enviado, que luego se invierte en su totalidad en biocombustibles y vehículos eléctricos en la red de transporte de Suecia.

Propuesta de actuación: Se requiere una cooperación de todo el sector

Aunque existe un gran potencial de aplicación del insetting al sector del transporte, se necesita una iniciativa de todo el sector para perfilar, mejorar y estandarizar el concepto. Las Cadenas de Suministro Sustentables del MIT, el Smart Freight Centre y su Consejo Global de Emisiones Logísticas (GLEC), al cual pertenece Deutsche Post DHL Group, quieren que este tema avance. El primer paso consiste en desarrollar métodos y lineamientos de contabilización y reporte del insetting en aplicación del marco establecido por el GLEC, que cubre las emisiones logísticas en términos más amplios, y poner a prueba el sistema en las empresas. Este es un primer paso para después tomar otras medidas que permitan la plena aceptación del insetting del carbono como una manera viable de reducir las emisiones externalizadas del transporte de «ámbito 3» en el sector logístico. El próximo paso es lograr que estos mecanismos sean reconocidos por los estándares actuales y futuros de reporte y contabilización. Transportistas, consignatarios y expedidores tienen que cooperar para lograr este objetivo.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico