Reputación online y su importancia en la imagen corporativa. Recomendaciones de AndeanWire.

LATINOAMÉRICA (enero 11 de 2021). La frase “no me interesa lo que los demás piensen de mi”, es una expresión que se escucha frecuentemente en personas que no viven del “qué dirán”. Sin embargo en internet, esta frase no aplica. Por el contrario, las empresas y en general las personas, viven del concepto y los comentarios que los demás puedan emitir.

La reputación online se puede considerar como el prestigio que una persona o empresa puedan tener, partiendo de la percepción y comentarios positivos y negativos de los usuarios de internet.

Es importante destacar que los buscadores web no solamente siguen siendo el factor de referencia más utilizado para encontrar nombres, productos, servicios y en general cualquier tipo de información, sino también se han convertido en uno de los influenciadores de compra más importantes a nivel mundial. Más del 80% de los usuarios de internet probablemente investigarán su marca, nombre y empresa previamente antes de realizar una negociación con usted, lo cual indica que dan valor al “goodwill” para aumentar las probabilidades de venta exitosa.

Si usted desea aumentar la probabilidad de mejorar su reputación online, AndeanWire como una de las principales redes de medios de comunicación en Latinoamérica, le ofrece soluciones probadas y garantizadas que permiten a las empresas la creación de reputación digital positiva, mediante la emisión de comunicados de prensa.

Entre los beneficios más destacados que las compañías pueden encontrar con esta solución que ofrece AndeanWire, se destacan:

Mejoramiento de reputación en internet, apoyando en la labor comercial, lo que se puede traducir en aumento de ventas.

Posicionamiento de su marca en Google, evitando que sus competidores tomen ventaja en el mercado.

Visibilidad en internet por medio de frases de referencia, aumentando las posibilidades para que sus clientes potenciales puedan encontrar su empresa por nombre, productos o servicios.

Generación de credibilidad, mediante el mejoramiento de reputación digital positiva que permite establecer con los clientes potenciales lazos de confianza y seguridad al momento de generar un negocio, ofreciendo igualmente la posibilidad para las compañías de expandir su negocio a otros mercados y fronteras.

Amplia difusión del comunicado de prensa como noticia mediática, no solamente en portales web noticiosos sino también en redes sociales y otros portales de interés, los cuales permiten tener un mejoramiento de imagen en internet combinando acciones publicitarias.

El servicio que ofrece AndeanWire a sus clientes es tan personalizado, que los comunicados de prensa son elaborados por un equipo de profesionales en periodismo y mercadeo, teniendo en cuenta los objetivos de comunicación establecidos en reuniones preliminares con las diferentes empresas.

Adicionalmente y como valor agregado, AndeanWire cuenta con una Central de Noticias empresariales (www.awnewscenter.com) que funge como repositorio y que por su contenido, es permanentemente consultado por diferentes medios de comunicación, permitiendo así mayor difusión de la noticia y potencializando aún más los beneficios ofrecidos.

Para obtener mayor información y poder estar en el radar de los negocios en internet, consulte:

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

