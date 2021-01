Pirelli: Bajas emisiones y consumo de combustible reducido con el nuevo neumático Scorpion Zero All Season para el último Land Rover defender

COLOMBIA (Enero 7 de 2020). Pirelli ha reforzado su asociación con Land Rover mediante la creación de nuevos neumáticos Scorpion Zero All Season que se incorporarán como equipo original en el último Defender.

Los ingenieros de Pirelli trabajaron en conjunto con sus homólogos de Land Rover para diseñar neumáticos Scorpion Zero All Season a medida para el nuevo Defender: el icono todoterreno de Land Rover, como parte de un intenso programa de desarrollo que tuvo lugar en todo el mundo en las condiciones más extremas posibles.

ESPÍRITU OFF-ROAD PERO EL MEJOR DE SU CLASE EN RESISTENCIA AL RODAMIENTO

El Pirelli Scorpion Zero All Season nació como un neumático de Ultra Alto Rendimiento (UHP), destinado para los SUV y diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en todas las estaciones: tanto en seco como en mojado, garantizando excelentes niveles de comodidad y seguridad, así como reducción de ruido.

Para alcanzar el objetivo de Land Rover de tener neumáticos clase A de resistencia a la rodadura, los ingenieros de Pirelli trabajaron desde el Scorpion Zero All Season ‘estándar’, en tamaños de 19 a 20 pulgadas, para aumentar su capacidad todoterreno y reducir la resistencia al rodamiento a un mínimo. Un verdadero desafío para Pirelli, ya que Land Rover fue uno de los primeros fabricantes del mundo en centrarse en la reducción de emisiones para sus nuevos vehículos todoterreno.

El desarrollo del nuevo neumático siguió la filosofía de “ajuste perfecto” de Pirelli, utilizando nuevos materiales para la estructura y los compuestos que se clasificarán en la clase A por su resistencia a la rodadura, que se solicitó específicamente para el rendimiento en césped mojado y todoterreno. Para esta prueba específica, realizada en una colina, Land Rover probó el Scorpion Zero All Season de Pirelli tanto cuesta arriba a velocidad constante como lateralmente a lo largo de la pendiente para evaluar el agarre lateral en hierba mojada.

Para cumplir con los objetivos de rendimiento y eficiencia de Land Rover para el Defender, los neumáticos Scorpion Zero All Season se sometieron a una modificación en la estructura, con un nuevo diseño en el hombro y un bloque de doble banda de rodadura, que mejora el agarre en barro, hierba y nieve. Esto es esencial para el rendimiento y la estabilidad del Defender: incluso a altas velocidades y en superficies típicamente todoterreno.

PRUEBAS DE DESARROLLO EN CUALQUIER SUPERFICIE: DEL REINO UNIDO A ITALIA, ALEMANIA, SUECIA Y ESPAÑA

El desarrollo del nuevo Scorpion Zero All Season para el último Defender comenzó en las instalaciones de Pirelli en Carlisle y Milán con una serie de pruebas de laboratorio en interiores, antes de pasar a un programa al aire libre. Uno de los campos de pruebas utilizados fue el castillo de Eastnor en las colinas de Malvern del Reino Unido donde se probaron los neumáticos Scorpion Zero All Season de Pirelli en 66 millas de terreno variado para encontrar sus límites. Las pruebas de nieve y hielo se llevaron a cabo en Revi Arjeplog de Land Rover en el norte de Suecia, mientras que, para un manejo suave y cómodo, Pirelli utilizó la pista de pruebas de Land Rover en Gaydon en Warwickshire, Inglaterra.

Las pruebas de alta velocidad y manejo en mojado se realizaron en el legendario Nurburgring en Alemania y en las instalaciones de Applus e Idiada en España, así como en la pista de pruebas de Vizzola de Pirelli. Land Rover considera que este es uno de los mejores lugares para evaluar el manejo en mojado, lo que subraya la larga historia entre las dos empresas que se remonta a la década de 1970, cuando se desarrolló el primer Cinturato P5 para Jaguar.

