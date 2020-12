Toro AG ganador del Concurso de la Irrigation Association (IA) 2020

/COMUNICAE/

La cinta de goteo Toro® Sweet Spot™ gana el Concurso de Nuevos Productos 2020 de la Irrigation Association (IA) en la categoría de Especialidad Agrícola

La nueva cinta de goteo Aqua-Traxx® Sweet Spot™ ofrece tendidos extensos y menores costos relacionados con la instalación del sistema.

La “Irrigation Association” acaba de anunciar a la cinta de goteo Aqua-Traxx® Sweet Spot™ como el ganador oficial de su Concurso de Nuevos Productos 2020 en la categoría de Especialidad Agrícola. La cinta de goteo Toro Sweet Spot de 6/8” de diámetro interno (DI) brinda a los productores un producto único en su tipo que marca la diferencia entre la cinta de DI estándar de 5/8” y la de DI de 7/8”. Con la nueva cinta de goteo Aqua-Traxx Sweet Spot, los productores pueden lograr tendidos más extensos en comparación con la cinta con DI de 5/8” y menores costos relacionados con la instalación del sistema que la cinta con DI de 7/8”.

“En Toro estamos encantados de que Aqua-Traxx Sweet Spot haya sido seleccionada como uno de los ganadores del Concurso de Nuevos Productos de IA de este año”, comenta Sky Anderson, gerente de Productos de The Toro Company. “Sweet Spot es la cinta de goteo ideal para aquellos productores que buscan maximizar las longitudes de riego y al mismo tiempo ofrece reducción de costos. En muchos casos, los productores afrontan el hecho de que la cinta de goteo con DI de 5/8” no puede adecuarse a tendidos lo suficientemente extensos para las configuraciones de sus campos. No es de extrañar que muchos se vean obligados a realizar el tendido de líneas de suministro de agua por el medio de sus campos o gastar más dinero para comprar una cinta de goteo con un DI de 7/8”. Sweet Spot resuelve este problema de una manera perfecta. Ahora, los productores pueden optimizar sus diseños de riego, elegir la configuración más eficiente y, al mismo tiempo, minimizar los costos relacionados con el consumo de agua, la compra de mangueras, accesorios de fijación y cintas de goteo”.

A continuación, detallamos algunas de las ventajas que ofrece la cinta de riego Aqua-Traxx Sweet Spot de Toro:

Longitudes de tendidos más extensos que la cinta de goteo con DI de 5/8” Mejor uniformidad Menores costos relacionados con el sistema como resultado de menor cantidad de metros de mangueras, mangueras planas, conexiones y mano de obra

Más económica que la cinta de goteo con DI de 7/8” Menor cantidad de libras de plástico por acre Más ecológica Más ahorro de agua debido a menos escorrentía



“Toro ha conformado su legado mediante la comprensión de las necesidades de los productores y el diseño de productos para riego por goteo de excelente calidad que satisfagan dichas necesidades y les ayuden a tener éxito”, comenta Ralf San José, director de Marketing de Toro Ag América. “Este compromiso con la innovación se refleja en muchos de nuestros productos excepcionales para aplicaciones de riego por goteo, incluidas Aqua-Traxx Azul™ y ahora Aqua-Traxx Sweet Spot”.

El concurso generalmente se lleva a cabo durante el Salón de Riego anual, pero este año la IA organizó el concurso en línea en un esfuerzo por promover la seguridad en medio de la pandemia generada por la COVID-19. En el concurso de nuevos productos de este año se evaluaron más de treinta nuevos productos y tecnologías en función de la innovación, la calidad del diseño, la sostenibilidad, la facilidad de uso y la esperanza de vida del producto. Los jueces del concurso eran profesionales experimentados con conocimientos técnicos y especializados en la industria.

Para obtener más información sobre Toro Aqua-Traxx Sweet Spot o los accesorios de sujeción de 6/8”, comuníquese con su gerente de Ventas local o visite toro.com/sweet-spot.Acerca de Toro

Con sus orígenes que se remontan a 1914, Toro es uno de los principales proveedores en el ámbito mundial de soluciones innovadoras para el aire libre, como el mantenimiento de césped y paisajes, la remoción de nieve, el alquiler de equipos de construcción y las soluciones de riego. Gracias a una importante red de distribuidores, concesionarios, vendedores minoristas y tiendas de alquiler en más de 125 países, Toro colabora con los clientes en el cuidado de campos de golf, campos deportivos, espacios verdes públicos, propiedades comerciales y residenciales, obras de construcción y operaciones agrícolas. Se puede obtener más información en el sitio web: www.toro.com.

