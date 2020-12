Neutrino Energy – El mundo está preparado para una nueva forma de movilidad

LATINOAMÉRICA (Diciembre 16 de 2020). La industria automotriz alemana ha tenido hasta aquí un rol preponderante en el liderazgo de la movilidad e innovación, los alemanes siempre han sido los más eficientes en cuanto a alta ingeniería de motores de combustión y son probablemente los número uno en construcción, innovación y alta tecnología en motores diésel

Hoy en día los avances en electromovilidad son bastante lentos, poco firmes. Un mal augurio, ya que el mercado automotriz mundial ya ha tomado un rumbo hace rato y todo indica que la movilidad va inexorablemente hacia la extinción del motor a combustión interna.

Hoy Noruega (por citar un ejemplo destacado) cuenta con una matriculación de su parque automotor del 65% de automóviles eléctricos o híbridos, mientras que en Alemania no llega al 7%. Los noruegos han visto el cambio como una oportunidad, y están decididos a ser líderes con sus nuevas tecnologías y la infraestructura de estaciones de carga. Un auto nuevo es barato en Noruega porque está exento de impuestos, es cómodo porque se puede circular por los carriles destinado a los buses públicos, es práctico porque en muchos aparcamientos subterráneos existen numerosas estaciones de carga. El gigantesco mercado automotriz Chino quiere que en el futuro próximo un 25% de sus autos matriculados sean eléctricos, en el sector se está generando una gran ola de cambio.

Entonces surge una pregunta para la pujante y exitosa industria automotriz alemana, por qué Alemania no está haciendo demasiado para seguir siendo competitivo? El exdirector de Opel Karl Tomás Neumann, señala, si uno tiene éxito es muy difícil abandonar ése éxito para construir algo nuevo, “hay que desarrollar una perspectiva. Se perderán puestos de trabajo, pero se crearán muchos otros nuevos”. Aquí también tiene parte de responsabilidad la política que durante mucho tiempo se interpuso ante posibles cambios, y que ahora no presenta directivas ni nuevas ideas. Millones de puestos de trabajo están en juego, que si se cree en los expertos, de todas formas no tendrían cabida en el mundo automotriz a futuro. Uwe Cantner, director de la comisión de expertos de investigación e innovación de Alemania, advierte “Mantener trabajos a toda costa en sectores donde se advierte que el mercado mundial ya ha tomado un rumbo… es el mayor error que se podría cometer”. En el mercado global ya se han marcado varias vías hace mucho tiempo.

En algún momento hubo un escándalo con los motores diésel y habría sido una buena ocasión para cambiar el rumbo y dar un giro político respecto al uso de combustibles fósiles, seguir igual no puede ser la respuesta para un mundo que está cambiando de forma radical. Según palabras de Steffen Bilger secretario de estado del ministerio de transporte CDU “La industria automotriz ha marcado nuestro país y siempre se debe tener en cuenta que un cambio de éste tipo tiene un impacto en el empleo, por ello no nos planteamos el cambio como una revolución sino como una evolución y creo que podemos lograrlo”, respecto al rol que la política

juega y la presión que debería hacer respecto a la innovación en movilidad a futuro aseveró “el gobierno apoya los objetivos climáticos ambiciosos a nivel europeo siempre hemos estado a favor de garantizar que haya objetivos ambiciosos que nuestra industria automovilística pueda hacer realidad”.

Según el profesor Andreas Knie (experto en movilidad), “la política alemana tenía un plan para que todos los ciudadanos alemanes tengan un auto con tecnología alemana con motores de gasolina y diésel, esto es lo que ha promovido en aquellos tiempos pasados, pero si continuamos con ésta política nos quedaremos rezagados ya que muchas ciudades alemanas han decidido apagar a largo plazo los motores de combustión interna y a apostar por los automóviles eléctricos con baterías, en otras palabras si no avanzamos perderemos éstos mercados de exportación que son importantes para nosotros y tendremos tecnología de vehículos que ya nadie quiere”, afirmó el experto.

El mundo está preparado para una nueva forma de movilidad y por ello una luz de esperanza aparece en manos del Neutrino Energy Group con sede en Alemania.

Desde sus instalaciones se están llevando a cabo progresos científicos de relevancia respecto a la movilidad con automóviles que funcionan con neutrinos. Se trata de Pi el nuevo automóvil que está creando innovación en concepto de movilidad. Este revolucionario automóvil está hecho con capas de grafeno dopado que interactúa con los neutrinos, éstos crean vibraciones atómicas que son amplificadas por un resonador y toda esa energía es convertida en corriente directa. En definitiva un mix de influencias causadas por diferencias térmicas, ondas electromagnéticas y el aporte de los neutrinos permiten así que toda la energía necesaria sea recogida directamente desde el medio ambiente.

Es un hecho que la totalidad de la carrocería del PI será completamente realizada con placas de grafeno dopado para lograr que casi la totalidad de los componentes que conforman el auto sean las que producen la energía suficiente para mover el auto en ciudad o en carretera. Prontamente el Neutrino Energy Group tendrá una amplia respuesta respecto a la reducción del calentamiento global y a ayudar a finalizar con el uso de combustibles fósiles, el automóvil Pi va camino a coexistir con las alternativas de autos híbridos, eléctricos y hasta pudiendo competir en prestaciones con automóviles de cualquier sistema de propulsión. Dentro de Neutrino Energy Group, esta revolución está siendo llevada a cabo con los avances científicos y tecnológicos acordes a una nueva era en tecnología de movilidad e incluso miles de otras aplicaciones que se le puede dar a un generador de neutrinos desde un aparato de TV o un celular de última generación, todo podrá funcionar mediante la tecnología de neutrinos y en esa dirección se encamina Neutrino Energy Group.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico