Iban Wallet firme con su presencia en México

/COMUNICAE/

Las empresas de tecnología financiera han encontrado en México un lugar adecuado para su establecimiento

Durante la época de la pandemia, ha sido notoria la aportación que la tecnología ha dado en la vida diaria. En el sector financiero, la adaptabilidad de las empresas que ofrecen productos financieros a través de portales digitales, permitió que éstas crecieran rápidamente en el país y pudieran ofrecer alternativas para quienes requerían de soluciones ágiles.

Dentro de este contexto, Iban Wallet quién inició sus operaciones como marketplace financiero en México a mediados del 2019, ha mantenido su crecimiento tanto en número de clientes como de empleos. Durante estos años , basándose en las necesidades de quienes han depositado su confianza en ellos, la empresa ha evolucionado creando diferentes soluciones para sus clientes a través de su marketplace donde ofrece productos de proveedores que cuentan con los permisos necesarios y las regulaciones pertinentes para otorgar dicho servicio.

Al ser una de las primeras empresas en iniciar operaciones bajo este esquema en el país, Iban Wallet ha sido respetuosa de la legalidad mexicana desde el inicio de sus operaciones y reitera en respuesta a las especulaciones en un par de artículos de opinión donde se menciona que Iban Wallet no está captando dinero para fondos de inversión de manera irregular e ilícita, que no tiene conocimiento de ningún procedimiento penal en contra de ellos. Además las notas, no son precisas en referencia a los productos que se ofrecen a través del portal de Iban Wallet.

México se ha establecido como un hub importante para las empresas de tecnología , con un crecimiento anual del 23% desde el 2016 de acuerdo con el reporte de Finnovista de 2020. En época de pandemia, las empresas que utilizan soluciones tecnológicas otorgaron soluciones ágiles y rápidas para que la población accediera a servicios financieros. En este contexto, aplaudimos que el país atraiga y genere más empresas de tecnología y de servicios financieros, resultando en la creación de más ofertas y en un mercado más competitivo. Ante este escenario es importante la competencia sana y el apoyo mutuo, ya que cambiar paradigmas, requiere de muchos actores. Iban Wallet apuesta por México y por una nueva manera en la gestión financiera que mejore la vida de los mexicanos.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae