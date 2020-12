El CII.IA escoge a NVIDIA como su Socio Estratégico para el desarrollo de la IA en México

/COMUNICAE/

El CII.IA es un centro de reciente creación, perteneciente a la Iniciativa Privada Regiomontana, que cuenta con una súper computadora, una de las más poderosas de México, un Laboratorio de Robótica y una sala de capacitación totalmente equipada en IA, los cuales que utilizan tanto para la enseñanza de la IA a profesionistas interesados en el tema como en la consultoría y desarrollo de modelos de IA en proyectos, productos de servicios de la industria mexicana.

El Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial (CII.IA) escogió a NVIDIA para ser su Socio Estratégico en la investigación, desarrollo, difusión y capacitación de la Inteligencia Artificial en México.

Datos de la Institución:

Nombre de la Empresa o Institución: Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial (CII.IA) .

. Ubicación: Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), en el Monterrey IT Cluster. Es un parque en el que se encuentran instituciones de Educación Superior y de Investigación Tecnológica como: el Tec de Monterrey, la UANL o el CIMAT, y donde hay más de 40 espacios dedicados a la tecnología.

Giro: Investigación y Desarrollo de Tecnologías de Información con especialización en Inteligencia Artificial.

Año de fundación: Abril del 2019.

Número de empleados: 4 personas directas y alrededor de 100 indirectas.

Datos del Cliente:

Nombre completo del cliente: Dra. María de la Paz Rico Fernández.

Profesión: Ingeniera Mecatrónica con Maestría y Doctorado en Robótica y Manufactura Avanzada enfocada en Computer Vision e Inteligencia Artificial.

Egresado de: CINVESTAV de Saltillo. Participó representando al CINVESTAV Saltillo en el Concurso Nacional de Desarrollo de Vehículos Autónomos y ganaron el concurso en 2017 y 2019 organizado por la Universidad Libre de Berlín y la Federación Mexicana de Robótica. Es City Lead Monterrey de Women in AI. Está certificada por NVIDIA como instructora de los programas que tienen del Deep Learning Institute de NVIDIA .

como instructora de los programas que tienen del . Puesto: Chief Knowledge Officer en CII.IA .

. Responsabilidades: Diseño de programas enfocados a Inteligencia Artificial y a las tecnologías de vanguardia en esta área. Además de vinculación del centro con los principales actores del ecosistema de inteligencia artificial.

Equipamiento de NVIDIA en Inteligencia Artificial

Tienen un proyecto para ofrecer Membresías tanto a Socios como a “Empresas Tractoras” para que sean clientes de CII.IA, y se unan a la inteligencia artificial desarrollando proyectos de IA con un acompañamiento de parte del centro, para que sea más sencillo el aprendizaje y la adopción de la IA empresarial.

En lo que se refiere al equipamiento de la tecnología de IA se decidieron por adquirir el hardware y el software de NVIDIA. En hardware tienen Servidores con múltiples GPUs, las Tarjetas Inteligentes Jetson en sus diferentes versiones así como la Tarjeta Nano. En cuanto al software han usado Rapids en aplicaciones para crear sistemas de recomendación y detección de anomalías en series de tiempo y Digits para la clasificación de imágenes, y algunas otras herramientas que ofrece NVIDIA.

Sacando al genio (CII.IA) de la lámpara de Aladino (NVIDIA)

El impacto que tiene el CII.IA en la industria en particular y en la sociedad en general es que es una institución no sólo de investigación y desarrollo, sino que la comunidad empresarial recibe los beneficios de guía en la elaboración de proyectos de IA con base en consultorías con costo, este acompañamiento les permite obtener una transferencia de conocimientos tecnológicos para poder aprovechar de manera óptima las capacidades que les brinda el hardware y el software de NVIDIA, ya que se rompe el paradigma de las tecnologías de información tradicionales, al incorporar la IA en los procesos de automatización de las empresas.

Con la asesoría de la CII.IA, las empresas se sienten más confiadas en incursionar en este tipo de tecnologías, ya que van a tener resultados tangibles y positivos para sus empresas y apegados a datos reales, al implementar las mejores prácticas de la industria en proyectos concretos y muchas veces ya probados en otras partes del mundo. Así cualquier duda que los clientes tengan de los modelos, CII.IA está dispuesta y abierta a explicárselos, pues su política es de total transparencia con sus clientes para lograr su autonomía de gestión en materia de IA, a menos que ya estén empezando a desarrollar y usar modelos de Deep Learning, puesto que ya estos modelos son muy complejos, al igual que su explicabilidad, ya que se requieren conocimientos de alta matemática para entenderlos. Siempre se le explica al cliente cuáles son las variables que están impactando más el fenómeno que ellos quieren modelar, y cómo estas variables están afectando o mejorando el negocio, y ésto los va a facultar para poder tomar decisiones más acertadas.

Con CII.IA la diosa Tecnología sí habla Español

Con respecto a la parte educativa del CII.IA, ya sea en lo que es el Aprendizaje Automatizado Clásico o el Aprendizaje Automatizado Profundo, los estudiantes se van muy satisfechos, ya que el conocimiento que se les da no sólo es de tipo práctico sino también teórico en un (60% y 40%, respectivamente), de modo que se les explica la causalidad de los modelos de IA, los antecedentes, se les explica en dónde se están usando, y ya después de todo esto es que pasan a lo que es la práctica del desarrollo de los modelos.

Así, el estudiante de IA del CII.IA no sólo va conociendo los diferentes frameworks de IA que existen en el mercado, sino que también se familiariza con los diferentes algoritmos que los componen. Es importante mencionar que los cursos que imparte el CII.IA son en español, aún cuando el público al que van dirigidos muy probablemente no tendría problema en que fueran en inglés, pero el objetivo es que el conocimiento científico de la inteligencia artificial no solo se haga en México sino que se hable en español. Esto desde luego facilita la exposición por parte de los alumnos de sus dudas, comentarios o aportaciones, porque el curso se desarrolla en su lengua nativa.

Cursos oficiales de Deep Learning Institute de NVIDIA

El CII.IA es el único centro avalado por NVIDIA para dar sus cursos no sólo en México sino en toda Latinoamérica, estos cursos son los mismos del Deep Learning Institute de NVIDIA, y están enfocados en los Fundamentos de la Inteligencia Artificial, por lo que tienen una gran variedad de cursos que se basan en talleres de trabajo (Workshops), tienen poca teoría y mucha práctica y tienen una duración de 8 horas.

El número de alumnos en los workshops es alrededor de 20 a 25 estudiantes, pero van a abrir próximamente grupos de 40 alumnos en cursos enfocados a NVIDIA. El total de alumnos que ha tenido el CII.IA es de poco más de 100 en estos dos años en los cursos enfocados al aprendizaje de la tecnología de NVIDIA. Los cursos virtuales han tenido la ventaja de que pueden participar más alumnos, por lo que el costo del curso, tanto para el centro como para el estudiante se reduce.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae