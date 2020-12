Gaby, la paciente crónica que necesita soporte económico para curarse

/COMUNICAE/

Edna, su madre, es la única compañía que tiene la pequeña en España y ahora están necesitando ayuda económica para conseguir una solución a su enfermedad

María Gabriela, o Gaby como todos le dicen de cariño, es una niña de 10 años que lucha contra una recaída del cáncer. A sus 3 añitos de edad, en enero 2014, le diagnosticaron un Neuroblastoma etapa IV con metástasis en médula ósea en Venezuela, su país natal.

Las dificultades de medicamentos y salud en el país hicieron que su madre, Edna, hiciera una campaña en redes sociales que le permitió llegar a España en el 2015. @unasonrisaporgaby, la cuenta oficial de la pequeña genero tanto impacto que la menor pudo recibir toda la atención del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona.

Ahí logró la remisión completa, superando todo pronóstico y estadística después de casi tres años en tratamiento, estando libre de enfermedad por casi dos años con controles de seguimiento. Pero, lamentablemente en febrero de 2019, entró en una recaída del Neuroblastoma con múltiples lesiones, en metástasis en huesos y partes blandas, y actualmente se encuentra en una situación de paciente crónico.

Hoy, Gaby es una paciente crónica, en terapia de Compasión: quimioterapia + inmunoterapia, esta solo le prolongará sus días, y con el riesgo que en cualquier momento la enfermedad acelere. “Dos meses, cinco o menos de un año es los que le quedaría a mi hija si no hacemos algo para detenerlo”, expresó su madre muy preocupada.

Una esperanza para Gaby

Su madre se ha empapado de toda las salidas y ayudas que su hija pueda recibir, una de ellas está en los Estados Unidos, donde hay tratamientos pioneros para pacientes como Gaby, con enfermedad resistente, que no responden a los tratamientos convencionales y que pueden darle una oportunidad de vivir y revertir su situación crítica actual. En el trayecto de lograr la curación, Gaby ha pasado por varios protocolos de quimioterapias agresivas, radioterapia, anticuerpos, y un total de cinco operaciones de resección tumoral desde su primer diagnóstico.

Existe una alternativa de tratamiento en Memorial Sloan Keterring Cáncer Center (MSK) de New York, o Helen DeVos Children´s Hospital en Michigan, centros con terapias pioneras contra el Neuroblastoma recurrente, que pueden ofrecer una oportunidad para vencer el cáncer en recidiva, varias de esas terapias en investigación son más efectivas con la menor cantidad de efectos secundarios y solo están disponibles a través de ensayos clínicos en MSK. Gaby fue aceptada en estos centros, pero tienen un obstáculo, por no tener un seguro internacional, la terapia que puede salvar la vida de la pequeña tiene un valor presupuestado inicial de 600.000 $ en función del tratamiento y su duración, por lo que su madre lucha por una mano compasiva y colaboración de todos los ciudadanos posibles impulsando una campaña por la plataforma de GoFundMe UNA SONRISA POR GABY en la recaudación de fondos y así entre todos salvar la vida de una niña que gran parte de su vida ha tenido que estar en un hospital luchando por su vida. “No se nace con esta enfermedad -apunta la madre-, sino que todos tenemos las células y en unos casos se despiertan. Le pasó a mi hija, todos somos vulnerables, el cáncer no distingue edad, religión, sexo ni condición social, un día entras al consultorio del médico y te dicen que tu hija pequeña de tan solo tres años tiene cáncer, debes aceptarlo y afrontarlo no queda otra por muy duro que sea. Hay momentos mejores y peores y en cada uno de ellos Gaby se aferra a la vida de manera extraordinaria y por ese esfuerzo y fuerza que me da, he decido luchar por esa esperanza porque “Esta es la única opción que tiene Gaby para sobrevivir y tener la remisión completa, hay eventos que te marcan por vida, pero una mano compasiva puede cambiar el curso de mi hija, solo pido HUMANIDAD”, destacó su madre.

La complejidad del caso

El Neuroblastoma es un tipo de cáncer del sistema nervioso poco común, complejo y muy agresivo que tiene un índice de mortalidad alta por falta de investigación. Comienza por un tumor en la suprarrenal haciendo metástasis en médula ósea, cuando es detectado en etapa IV. Cuando se enfrenta a una recidiva de la enfermedad, el Neuroblastoma puede ser reincidente, por eso es tan importante y necesario recibir los ensayos y vacunas existentes contra este tipo de cáncer por lo contrario sería letal.

Amor de madre inquebrantable

Edna ha tenido que batallar todas estas luchas con su hija solas. Ella ha tenido que ser valiente para ella y salir adelante vivir el día a día porque no tiene familiares ni ayuda económica en este país.

“Nos asusta en no poder contar con los recursos para sostenernos, y costear las terapias contra este monstruo y aún más preocupante cuando soy madre soltera, sin

ningún tipo de ayudas. Gaby y yo, estamos solas, vivimos en Barcelona, España y vivimos del día a día”, relató.

La madre venezolana hace un llamado a todos los ciudadanos que de corazón puedan aportar y ayudar a su hija, que puedan darle esa esperanza de vida que tanto necesita.

“Una madre hace todo por sus hijos y busca todas las alternativas posibles, y muy a pesar de todo lo que implica esta situación, nuestro sufrimiento lo convertimos en búsqueda para una cura, donde se necesitan personas que se unan a la causa y así entre todos podremos lograr una esperanza para tantos niños como GABY que hoy luchan por su vida, necesitamos más niños estrellas en la tierra y menos pequeñas estrellas en el cielo” expresó Edna, la madre. ( ver video : Tan solo tiene 10 años )

La mamá de Gaby pone a su disposición todos los canales que hay para ayudar a Gaby a sobrevivir. La plataforma de recaudación de fondos y las vías de apoyo

son: https://www.gofundme.com/f/una-sonrisa-por-gaby

Pay.pal.me/gabyedna23

(En la página de GoFundMe se puede donar con cualquier tipo de moneda extranjera, al colocar el importe de la donación, la misma plataforma hace la conversión en euros)

Para mayor información y conocer su historia entrar en sus redes sociales: Instagram/ @unasonrisaporgaby

