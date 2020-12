Cotemar realiza donativo en beneficio de damnificados de Tabasco

/COMUNICAE/

Ante la situación crítica que viven las familias de la comunidad de Tamulté de las Sabanas en Tabasco, Cotemar realizó una campaña interna de recaudación de donativos en especie, destinados a la protección de los hogares que se encuentran en situación crítica

La donación fue entregada al Sr. Salvador Lozano Moreno, presidente del Club Rotario Carmen Centro, organización encargada de entregar el donativo a las comunidades más afectadas de Tamulté de las Sabanas. El donativo se destinó a las familias damnificadas reubicadas en albergues temporales y consistió en ropa, zapatos y alimentos, así como artículos de limpieza e higiene personal.

“En Cotemar estamos comprometidos en sumar esfuerzos en beneficio de las poblaciones afectadas por las lluvias en Tabasco, por ello, de acuerdo con nuestros valores, colaboramos con diversas instituciones para apoyar los esfuerzos de alivio y mitigación entre las familias afectadas”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo que participa activamente en los asuntos de la comunidad.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL LES DEFINEN

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

