“Room Office” la tendencia que se toma a la hotelería colombiana.

COLOMBIA (Diciembre 3 de 2020). Los hoteles han tenido que adecuar sus espacios para entregar una oferta segura, atractiva y diferente a sus huéspedes en lo que muchos llaman “una nueva realidad”. Las medidas de aislamiento y los protocolos de bioseguridad transformaron los espacios donde las personas viven, estudian, trabajan y/o desarrollan sus actividades diarias y los hoteles no se podían quedar atrás en ese proceso.

Los hoteles han venido sufriendo una afectación positiva migrando hacia la flexibilidad y a entender cómo el interiorismo puede mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy en día, cumplen con diferentes protocolos y medidas de bioseguridad: fachadas en acrílico para distanciar a los huéspedes de quienes atienden, alternativas touchless y distanciamiento inteligente; pero, ante todo, tienen el gran compromiso de ofrecer mejores experiencias para sus visitantes por ende están replanteando sus servicios.

Y qué mejor que vivir y disfrutar de una nueva experiencia en una ciudad como Cartagena de Indias, en donde sus playas, su ciudad amurallada, su brisa y su clima invitan al descanso.

Más que motivos y razones para que hoteles como el Almirante Cartagena haya rediseñado sus servicios, procurando a sus huéspedes nuevas posibilidades y alternativas durante su estadía. “Hoy en día ya no solo se viaja para descansar o alejarse de la rutina diaria como antes, ahora hoy más personas llevan su trabajo a todas partes, se conectan todo el tiempo, trabajan y descansan el mismo tiempo, no necesitan de periodos largos de vacaciones para disfrutar de un destino” comenta Diana Infante, directora comercial del hotel quien al tiempo agrega “hemos tenido que cambiar en la marca, rediseñar y repensar nuestros servicios por que el viajero de ahora, el nuevo viajero buscará suplir otras nuevas necesidades a la hora de alojarse en un hotel, no solamente una cama para descansar.”

Los hoteles se transforman y se convierten en espacios multifuncionales en donde convergen todo tipo de actividades: oficinas, coworking, gimnasios, tiendas, bares, restaurantes, servicios a domicilio entre otros Actualmente los hoteles están desarrollando soluciones con el fin de generar diseños que personalizan las habitaciones para así ofrecerles a los huéspedes una experiencia que va más allá de ir a dormir y en donde los muebles inciten no solo a descansar, sino también a trabajar o hacer ejercicio por ejemplo. La idea es ofrecer habitaciones para diferentes actividades y necesidades..

Qué tal trabajar desde la piscina, con vista al mar caribe, disfrutando del sol y la brisa, acompañado de un delicioso coctel o una fría cerveza? Eso es posible en Almirante Hotel Cartagena. https://www.hotelalmirantecartagena.com.co/

Precisamente pensando en esas nuevas necesidades de sus huéspedes y en las condiciones de bioseguridad que se requieren para ofrecer estadías tranquilas, Hotel Almirante Cartagena, diseñó y ofrece su nuevo servicio de “room office” el cual permite alojarse y disfrutar de todas las características y atención de un hotel cinco estrellas mientras al tiempo se conecta con su trabajo, sea desde la comodidad de su habitación o desde cualquiera de las zonas del hotel.

Con planes mensuales de alojamiento, el hotel almirante Cartagena ofrece la opción de “vivir en sus instalaciones”. Trabajo y descanso en un mismo lugar asegura Diana Infante, en habitaciones diseñadas y dotadas de todo lo que se requiere para vivir, descansar y trabajar desde el mismo lugar, con un ingrediente adicional, el mar y la playa están a una calle de distancia.

Por otro lado, para quienes viven en la ciudad de Cartagena pero desean trabajar desde en un espacio privado, tranquilo, diferente de su casa u oficina, el hotel ofrece habitaciones que se alquilan como oficina por una jornada de trabajo de 8 a.m. a 5 p.m. Adicional, cuenta con salas de juntas para reuniones o encuentros de trabajo que también se pueden utilizar por horas.

Los planes incluyen el servicio típico de room service con atención de alimentos y bebidas a la habitación o a las salas de juntas, conexión a wifi, uso del business center y demás instalaciones del hotel: piscina y gimnasio.

Adicionalmente el Hotel ha diseñado zonas especiales para el uso de Coworking, en donde el usuario, cliente o visitante puede alquilar y hacer uso de una oficina privada o escritorio en zonas compartidas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, por horas. La mayor parte de servicios del hotel, específicamente de alojamiento, no incluyen IVA hasta el 31 de diciembre 2020.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico