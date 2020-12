Cuentas firma un acuerdo exclusivo para los servicios internacionales de pago de facturas de EE.UU. a México

/COMUNICAE/

Cuentas, Inc. (OTCQB: CUEN) (“Cuentas”), un proveedor líder de FinTech de banca móvil y soluciones de pago que está sirviendo a las comunidades hispanas y latinas, firmó un acuerdo exclusivo de 5 años con la Corporación en Investigación Tecnológica e Informática, S.A.P.I. de C.V. (CITI-SAPI), un Proveedor Maestro de Pago de Facturas en México para pagos iniciados desde Cuentas Mobile App Cards en los EE.UU

Dicho acuerdo servirá para permitir a los Mexicanos Americanos que viven en los EE.UU. pagar las principales facturas de servicios públicos y otras facturas para sus familias que viven en México sin contacto, sin tener que recibir dinero en efectivo ni hacer líneas en los centros de pago de servicios públicos. Este acuerdo revolucionará la forma en que los mexicanos que viven en los Estados Unidos pueden mantener a sus familias en su país utilizando la aplicación Cuentas Mobile para hacer importantes servicios de pago de facturas sin contacto, de manera que las personas que viven en México no tengan que hacer filas para recibir dinero en efectivo y luego hacer otras filas para pagar las facturas, ahorrando cuotas y evitando los riesgos del dinero en efectivo en sus bolsillos.

Los siguientes servicios de Bill Pay en México se encuentran entre los más utilizados y ya están conectados vía API entre Cuentas y CITI-SAPI: CFE (electricidad), TelMex (línea fija), TelCel (pospago), TelNor, Gas Natural, AT&T (pospago), Telefónica Movistar (pospago), los principales proveedores de cable y satélite como IZZI, Sky/VeTV y Dish Network, así como las facturas de agua.

Cuentas también está en las etapas finales para completar su acuerdo con un líder en importantes transferencias de dinero transfronterizas, que ayudará a la misma población a combinar las transferencias internacionales de dinero con el pago de facturas internacionales a México en la aplicación móvil de Cuentas. Para más información, por favor vea el informe 2020-Q3 SEC 10Q recientemente presentado. https://cuentas.com/cuentas-2020Q3.pdf

“Me complace mucho, después de trabajar durante muchos años en el mercado mexicano, asociarme con CITI-SAPI para ayudar a mejorar enormemente el estilo de vida de los mexicanos y permitirles pagar las facturas más importantes sin contacto y en tiempo real, lo cual es muy importante durante esta pandemia de COVID-19”, declaró Arik Maimon, cofundador y director general. “Esta, para mí fue por mucho mi mayor misión en la vida para apoyar a nuestros amigos en México y mejorar sus vidas dramáticamente. ¡VIVA MEXICO!”

“La posibilidad de tener un socio correspondiente en los EE.UU. para combinar y facilitar el pago de facturas internacionales junto con las remesas internacionales para el corredor más grande del mundo, que es de los EE.UU. a México, es un logro tremendo y debería ayudar a mejorar la calidad de vida de los residentes mexicanos”, declaró Humberto García Marín, CEO de CITI-SAPI. “El hecho de que estemos negociando una relación más profunda para proporcionar servicios financieros y cotidianos transfronterizos a las personas en los Estados Unidos y en México nos da una gran esperanza para el futuro”.

Las partes están en negociaciones continuas para solidificar su relación por la que Cuentas concedería la licencia de la marca Cuentas para su uso por el grupo mexicano que está planeando ofrecer una tarjeta de débito prepaga emitida por el Banco de México y otros servicios para los residentes de México.

La aplicación móvil de Cuentas y los servicios de la tarjeta prepago Mastercard® de Cuentas ofrecen una solución financiera integral para la comunidad hispana y latina de los Estados Unidos que no cuenta con servicios bancarios, que no tiene acceso a la banca y que no está suficientemente atendida, proporcionando acceso al sistema financiero de los Estados Unidos a quienes no pueden abrir una cuenta bancaria tradicional o prefieren no realizar operaciones bancarias en una institución financiera tradicional, al tiempo que permiten una mayor funcionalidad que la que ofrece un banco tradicional.

Sobre Cuentas

Cuentas, Inc. (OTCQB: CUEN) es un proveedor de servicios de banca y comercio electrónicos con tecnología propietaria que tiene como objetivo proporcionar soluciones para la población hispana y latina no bancarizada y no bancarizada. Sus servicios incluyen, entre otros, la banca móvil, la banca en línea, el débito prepagado, la ACH y los depósitos móviles, el envío de dinero en efectivo, la transferencia de dinero entre pares y el acceso a cuentas bancarias para clientes que antes no podían obtener cuentas bancarias.

La tarjeta recargable de propósito general (GPR) de propiedad exclusiva de Cuentas ofrece a los titulares una billetera digital, descuentos para compras en las principales tiendas físicas y en línea, recompensas y la posibilidad de comprar contenido digital. Para obtener más información, visitar https://cuentas.com .

Declaraciones de futuro

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define ese término en la sección 27a de la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y en la sección 21e de la Ley del mercado de valores de los Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada. Las declaraciones en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones de carácter prospectivo e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Con excepción de la información histórica presentada aquí, los asuntos discutidos en este comunicado de prensa contienen declaraciones a futuro que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro, desempeño o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluyendo que cumpliremos con el estándar para cotizar en NASDAQ o que tendremos éxito en nuestro lanzamiento de la tarjeta GPR y la aplicación móvil Cuentas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo las declaraciones que están precedidas, seguidas o que incluyen palabras como “creer”, “planear” o “esperar” o declaraciones similares son declaraciones de futuro.

