Hannan y JOGMEC se asocian en el proyecto de cobre y plata de San Martín en Perú

LATINOAMERICA (Noviembre 30 de 2020). Hannan Metals Limited (TSXV: HAN) (OTC PINK: HANNF) anunció que ha firmado una carta de intenciones vinculante para un acuerdo de Joint Venture con la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)

En virtud del acuerdo, JOGMEC tiene la opción de ganar hasta un 75% de participación en el Proyecto San Martín gastando hasta US $ 35.000.000 para entregar un estudio de viabilidad a la Joint Venture. El Proyecto San Martín cubre 656 de los 940 kilómetros cuadrados de las propiedades peruanas de Hannan. Hannan continuará avanzando en la exploración de sus restantes proyectos peruanos.

Detalles del Acuerdo

El Acuerdo otorga a JOGMEC la opción de obtener una participación inicial del 51% mediante el financiamiento de US $ 8.000.000 en gastos de proyecto en San Martín durante un período de 4 años, sujeto aceleración y a discreción de JOGMEC. El compromiso mínimo de JOGMEC es financiar US $ 1.000.000 desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Además, JOGMEC ha acordado reembolsar a Hannan todos los costos relacionados con el proyecto a partir del 1 de abril de 2020.

JOGMEC, a su conveniencia, puede ganar: un 16% adicional, para un total de 67% de participación, mediante la realización de un estudio de previabilidad o a través del financiamiento de otros US $ 12.000.000 en gastos del proyecto en montos de al menos US $ 1.000.000 por año (para un gasto total de US $ 20.000.000); y, sujeto a una participación del 67%, una porcentaje adicional del 8%, para una participación total del 75%, mediante la realización de un estudio de factibilidad o a través de la financiación de otros US $ 15.000.000 en gastos del proyecto en montos de al menos US $ 1.000.000 por año (por un monto total de gastos de US $ 35.000.000).

En caso de JOGMEC no proceder con el estudio de prefactibilidad o no gastar los US $ 20.000.000 en total, Hannan tendrá derecho a comprarle a JOGMEC, por la suma de US $ 1, la participación del dos por ciento (2%), por lo que la participación de Hanran Metal aumentará al cincuenta y uno por ciento (51%) y la de JOGMEC se reducirá al cuarenta y nueve por ciento (49%).

Al finalizar el estudio de viabilidad, JOGMEC tendrá derecho a:

Comprar hasta un diez por ciento adicional (10%) de participación a Hannan Metals (para un total máximo del 85%), a un valor razonable determinado de acuerdo con los estándares profesionales reconocidos internacionalmente y por un valuador externo independiente acordado; o recibir hasta un diez por ciento adicional (10%) de participación de Hannan (para un total máximo de 85%) en concepto de financiación del proyecto, mediante préstamos que lleven a Hannan a generar un cashflow positivo en el Proyecto San Martín.

Después de que JOGMEC haya gastado US $ 35.000.000 y antes de que se haya logrado un estudio de factibilidad, ambas partes financiarán los gastos a prorrata o diluirán mediante una fórmula estándar de dilución de la industria.

Si la participación en la Joint Venture de cualquiera de las partes se diluye a menos del 5%, esa parte se convertirá automáticamente en una regalía neta de fundición (“NSR”) del 2,0%, y la otra parte podrá comprar en cualquier momento el 1,0% de la NSR por un pago en efectivo de US $ 1.000.000.

Hannan administrará la exploración al menos hasta que JOGMEC obtenga una participación del 51 por ciento, después el accionista mayoritario tendrá derecho a actuar como operador de la Joint Venture; y las actividades de exploración inicial se centrarán en la recopilación de conjuntos de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos en las áreas del proyecto de la JV. Se espera que la primera fase de exploración concluya en marzo de 2021.

Michael Hudson, CEO de Hannan, afirma: “Tenemos el privilegio de que JOGMEC, propiedad del gobierno japonés, elija asociarse con nosotros en el proyecto de cobre y plata de San Martín. JOGMEC es el socio perfecto para un proyecto de exploración inicial tan grande, que requerirá importantes compromisos de presupuesto y tiempo. El financiamiento de exploración de JOGMEC, de hasta US $ 35.000.000, permitirá un programa de exploración enfocado y acelerado en Perú, maximizando así las posibilidades de éxito y minimizando la dilución de accionistas. Esperamos tener una relación larga y exitosa con JOGMEC, mientras trabajamos junto con las partes interesadas locales, con el objetivo común de realizar un descubrimiento de cobre y plata significativo en Perú. Al mismo tiempo, Hannan continuará avanzando en la exploración de sus otros proyectos”.

El proyecto de cobre y plata de San Martín

El Proyecto de San Martín está ubicado en el noreste de Perú. El acceso al proyecto está facilitado por una carretera pavimentada próxima, mientras que la altitud varía entre los 400 y los 1.600 metros en una región de alta precipitación y predominantemente forestal. Hannan ha apostado por un total de 87 concesiones minerales en un total de 65,600 ha (656 kilómetros cuadrados), que cubren 120 km para la mineralización de cobre y plata alojada en sedimentos. Se han otorgado un total de 43 concesiones mineras por 329 km2, mientras que el resto permanece en trámite.

San Martín abarca un nuevo sistema de cobre-plata alojado en sedimentos a escala de cuenca, situado a lo largo de la región de promontorios de la Cordillera de los Andes orientales. Geológicamente, los análogos incluyen el depósito de cobre y plata alojado en el sedimento de Spar Lake en Montana y los vastos depósitos de Kupferschiefer en Europa del Este, donde KGHM Polska Miedź (KGHM) opera la mina productora de plata más grande del mundo, más del doble de la producción de cualquier otra operación, y también la sexta minera de cobre más grande del mundo. Los depósitos estratiformes de cobre y plata alojados en sedimentos se encuentran entre las dos fuentes de cobre más importantes del mundo, siendo la otra los pórfidos de cobre.

Hannan reconoció el potencial significativo de grandes depósitos de cobre y plata en esta parte de Perú y se ha posicionado agresivamente en una posición dominante de prospectiva donde se han descubierto afloramientos mineralizados y cantos rodados en contexto con una geología de horizonte mineralizado consistente sobre 120 kilómetros de rumbo combinado. Los resultados del muestreo del canal de afloramiento, ubicado a 20 kilómetros de distancia, del área sur de Sacanche, incluyen 3 metros con 2,5% de cobre y 22g / t de plata y 2 metros con 5,9% de cobre y 66g / t de plata. El potencial de exploración del área se destaca en cuatro áreas separadas en Tabalosos, ubicada a 80 kilómetros al norte de Sacanche, donde se ha descubierto mineralización de cobre y plata de alta ley a más de 15 kilómetros de rumbo dentro de al menos 2 corredores estructurales. Se han conseguido muestras de 19 cantos rodados mineralizados (> 0,1% de cobre) con leyes de 0,1% a 8,3% de cobre y 0,2 g / t de plata a 109 g / t de plata con una ley promedio de 2,8% de cobre y 27,2 g / t de plata. Las muestras de canal se consideran representativas de las muestras de mineralización in situ y los anchos de muestra indicados se aproximan al ancho real de la mineralización, mientras que las muestras al azar son selectivas por naturaleza y es poco probable que representen leyes promedio en la propiedad.

Las actividades de exploración inicial bajo el Acuerdo de Joint Venture incluirán mapeo y prospección geológica, muestras de rocas geoquímicas, muestreo de sedimentos de suelos y arroyos y estudios geofísicos de prueba. Se espera que la primera fase de exploración concluya en marzo de 2021.

La Transacción permanece sujeta a la aceptación de presentaciones ante TSX Venture Exchange.

Acerca de JOGMEC

JOGMEC es una agencia administrativa independiente del gobierno japonés que, entre otras cosas, busca asegurar un suministro estable de recursos para Japón. JOGMEC tiene una sólida reputación como socio estratégico a largo plazo en proyectos minerales a nivel mundial. Las áreas de responsabilidades asignadas dentro de JOGMEC se relacionan con el petróleo y el gas natural, los metales, el carbón y la energía geotérmica. JOGMEC facilita oportunidades con empresas privadas japonesas para asegurar el suministro de recursos naturales en beneficio del desarrollo económico del país.

Acerca de Hannan Metals Limited (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited es una empresa de exploración y recursos naturales que desarrolla recursos metálicos sostenibles necesarios para afrontar la transición a una economía baja en carbono. Durante la última década, el equipo detrás de Hannan ha forjado un largo y exitoso historial de descubrimiento, financiamiento y avance de proyectos minerales en Europa y Perú.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico