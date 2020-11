Nueva versión de VIBOX ofrece a usuarios una experiencia más cercana

/COMUNICAE/

La aplicación de saludos personalizados de celebridades ahora es también una plataforma de contenidos. Próximamente se lanzará también VIBOX ZOOM, para dar una experiencia más cercana a usuarios

VIBOX se expande. Ya no se trata solamente de una aplicación para contratar saludos personalizados de celebridades, como actores, cantantes, deportistas, etc; sino que se transforma también en una plataforma de contenidos para ofrecer a todos los usuarios – ya sea que decidan comprar mensajes o no – acceso a sus celebridades favoritas.

La nueva versión de la plataforma ahora contiene una sección de historias, en la que los usuarios registrados podrán ver los últimos videos hechos por las más de mil celebridades que la conforman. “Con esta nueva funcionalidad de VIBOX,” comenta Tony Frías, Director de la plataforma, “estamos brindando una experiencia más completa, acercando a la gente a sus celebridades favoritas sin costo, ofreciendo así una experiencia única y más cercana en los mercados Latinoamericano y latino en Estados Unidos”.

VIBOX también está próxima a ofrecer la experiencia más personalizada posible: VIBOX ZOOM. En esta nueva modalidad, los usuarios podrán tener una conversación en vivo por Zoom con su celebridad favorita. Esta función estará disponible próximamente.

VIBOX es una aplicación por la que cualquier persona puede contratar a una celebridad para grabar un mensaje personalizado, a través de la aplicación o página web www.vibox.mx. La plataforma cuenta con una lista de más de mil celebridades, entre ellas actores, músicos, comediantes, políticos, influencers, conductores y muchos más. Algunos nombres que figuran son Roberto Palazuelos, Adela Micha, Luis García, Excelsa, Pedro Sola, Odin Dupeyron, Yolanda Andrade, Hugo Sánchez y más recientemente Martha Higareda. Incluso se encuentran los encargados de doblar las voces de los personajes del anime más célebres, como Naruto, Goku y Vegeta. Los precios varían por personalidad, y van desde los $199 hasta los $2,499 pesos mexicanos.

