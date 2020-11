PUBG MOBILE realizará Copa América PocoX3 en colaboración con Twitch y Xiaomi

COLOMBIA (Noviembre 18 de 2020). Este sábado (21) a partir de las 18:00 hrs de Buenos Aires, PUBG MOBILE realizará la competencia Copa América PocoX3 en colaboración con la plataforma de streaming Twitch y la empresa de tecnología Xiaomi, para celebrar el lanzamiento de su último smartphone: el POCO X3 NFC.

El POCO X3 NFC ofrece una experiencia de juego optimizada con el procesador 4G más potente de Qualcomm a la fecha, el Snapdragon 732G, que tiene un rendimiento máximo sostenido y capacidades de Inteligencia Artificial gracias a la arquitectura basada en su CPU de ocho núcleos Kyro 470 y el GPU Adreno 618 de la serie Elite Gaming.

Para garantizar un funcionamiento estable y una experiencia de usuario sin fricciones, el dispositivo incorpora la tecnología LiquidCool 1.0 Plus, que logra reducir la temperatura del procesador hasta en 6°C.1 Además, el POCO X3 NFC está equipado con una gran batería de 5,160mAh (typ) que dura más de dos días de uso moderado. El modelo puede ser adquirido desde MXN $6.299 en la tienda oficial en línea o a través de tiendas autorizadas.

En total, serán 25 equipos formados por 1 jugador pro de PUBG Mobile + 1 amigo + 1 jugador de la audiencia de toda América Latina quienes disputarán cinco rondas, cada una con reglas únicas.

Representando a México tendremos a Alkapone, Barca, robertocein, skysochtv y otros. La competencia también incluirá participantes de Chile, Perú y Colombia. De Brasil, los confirmados son Zigueira, Rato Borrachudo, Blxckoutz, Frazão, Carrilho, Vitu, Huntergod, Shazam, Nenebete, Capitão Marulho, PedroGG, Skipnho, Korah y más.

El público tendrá la oportunidad de participar en el torneo al unirse al equipo de un influencer – en la página oficial de Poco, y será posible interactuar al comentar en los posts promocionales para tener una oportunidad de ser elegido para participar.

El equipo vencedor se llevará US $4.000 y 4 smartphones POCO X3 NFC, mientras que el segundo lugar se quedará con US $2.000 y el 3ero con US $1.000.

Las rondas del campeonato serán realizadas en los maps Sanhok, Erangel, Miramar y Livik, y cada una tendrá su propio desafío y reglas que generarán puntos a los equipos en la disputa por el primer lugar.

Sanhok tendrá dos rondas, siendo la primera llamada “Zona Roja”, en la que las bajas por medio de granadas o explosiones valdrán el doble de puntos, y “Club de Lucha”, que solamente permitirá generar bajas con armas blancas. En el mapa Erangel, “Trol sobre rodas”, donde las bajas por atropellos valdrán 20 puntos cada una. En Miramar, por medio de “Ojo de Águila”, los snipers estarán más presentes y cada baja generada utilizándolos valdrá dos puntos. Mientras que en Livik, con “Choque de Estrellas”, solamente los capitanes jugarán, y cada punto generado tendrá el doble de su valor normal.

La Copa América PocoX3 será transmitida en el canal oficial de eSports de PUBG MOBILE en Twitch, donde también participarán de manera especial influencers del mundo gamer como Alkapone, robertocein, Barca y skyshocktv. Cabe destacar que la competencia también estará siendo transmitida a través de sus canales personales.

Los jugadores de PUBG MOBILE pueden aprovechar el servicio de Midas Buy, un canal oficial de compra de Unknown Cash y Pases de Temporada. El Midas Buy trae un bono de UC en cualquier compra y ahora acepta diversas formas de pago como tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias, todo con la seguridad garantizada de Hype Games, un servicio de Level Up.

PUBG MOBILE está disponible para descargar gratis en la App Store y Google Play. Para más información, por favor visita las cuentas oficiales de PUBG MOBILE en Facebook, Instagram y Youtube.

Resultados de laboratorio. Los resultados pueden variar según las condiciones individuales.

Acerca de PUBG MOBILE

PUBG MOBILE está basado en PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, el fenómeno que tomó al mundo del entretenimiento interactivo por sorpresa en 2017. Más de 100 jugadores caen en paracaídas en una isla remota para batallar en en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo. Los jugadores deben localizar y hurgar por sus propias armas, vehículos y suministros, y vencer a cada jugador en un área de batalla visual y tácticamente rica que fuerza a los jugadores en una área que va progresivamente reduciéndose en tamaño.

Acerca de Xiaomi

Xiaomi Corporation se fundó en abril de 2010 y cotiza en la Junta Principal de la Bolsa de Hong Kong desde el 9 de julio de 2018 ( 1810.HK ). Xiaomi es una compañía de Internet con smartphones y hardware inteligente conectados por una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) en su núcleo.

Con el mismo énfasis en la innovación y en la calidad, Xiaomi persigue continuamente ofrecer una experiencia de usuario de alta calidad y alcanzar la máxima eficiencia operativa. La compañía desarrolla implacablemente increíbles productos con precios honestos para que todos en el mundo disfruten de una vida mejor a través de una tecnología innovadora.

Xiaomi es actualmente la tercera marca de smartphones del mundo y ha establecido la plataforma de IoT para consumidores más grande del mundo, con más de 271 millones de dispositivos inteligentes (excluyendo smartphones y ordenadores portátiles) conectados a ella. Los productos Xiaomi están presentes en más de 90 mercados de todo el mundo.

Xiaomi es parte de Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index y Hang Seng TECH Index.

Acerca de Twitch

Lanzado en 2011, Twitch es una comunidad global que se reúne todos los días para crear experiencias únicas, en vivo e impredecibles con las interacciones de millones. Junta, la comunidad crea entretenimiento entre una lista de categorías de juegos casuales a esports de alcance mundial. En Twitch, siempre estamos en vivo. Dale un vistazo a través de nuestro Twitter y Blog.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico