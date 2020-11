Pablo Trochez médico dermatólogo invitado especial en el Programa “El Arriero” de New Jersey

EE.UU (Noviembre 13 de 2020). Pablo Trochez médico dermatólogo de la Universidad del Valle y miembro de Asocolderma, es invitado como experto en diferentes temas médicos por el programa “El Arriero” de New Jersey, en el cual aborda diferentes patologías, brindando recomendaciones a la audiencia.

Elarrierostereo.com, es una emisora en New Jersey con una trayectoria de 15 años, dirigida a la comunidad latina, con variedad de temáticas, música, cocina, belleza, salud, entre otros.

En la franja de salud, uno de los programas de la emisora es El Arriero, en el cual el Doctor Pablo Trochez médico dermatólogo, presenta de forma sucinta temas médicos de interés general y dermatológicos; el programa se emite los lunes, miércoles y viernes a las 12:00 m hora colombiana, 1:00 pm hora New York; se estima que tiene una audiencia de 6000 personas.

El formato del programa consta de una parte expositiva de un tema de salud, seguido de preguntas por parte de la audiencia a través de la app, las cuales el Doctor responde; la app está disponible en Google Play Store y App Store.

Actualmente, la compleja situación de salud global y los casos con dificultades en el acceso directo a información sobre temas de salud, influyó en la emisora la iniciativa de incluir en su programación temas de salud relevantes y actuales, con la posibilidad de que la comunidad latina en Estados Unidos interactúe con un experto, el Doctor Pablo Trochez.

Dentro de las temáticas que se han tratado en el segmento de salud se encuentran:

COVID

Osteoporosis

Diabetes

Dermatología

Herpes Zoster

Vacuna contra el VIH

Lupus

Venas varicosas

Coctel antivirus

Y otros casos de medicina general

Cabe resaltar, la finalidad del programa es presentar, orientar y aclarar sobre un tema, no es una consulta virtual, ya que el Doctor Pablo Trochez no presta este servicio en New Jersey, solo asesorías sin costo alguno por medio de la emisora.

A futuro, se seguirá llegando a la audiencia con diversidad de temas, con mayor cobertura geográfica e inmediatez, facilitando el consumo de información, el estar abierta a la participación de sus oyentes, el programa “El Arriero” pone caras a las voces de los expertos, y uno de ellos es orgullo colombiano, el Doctor Pablo Trochez.

Si desea contactar al Doctor Trochez puede escribir al correo servicioalcliente.dermadc@gmail.com

O seguirlo en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/dr.pablo.trochez

https://www.facebook.com/dr.pablo.trochez

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico