Obtiene Cotemar certificación ISNetworld

Cotemar anunció que obtuvo la Certificación Internacional ISNetworld, quien conecta a contratistas y proveedores seguros, confiables, sostenibles y calificados con clientes de todo el mundo

Para formar parte de la red ISNetworld, Cotemar cumplió con un proceso de certificación que involucró 25 programas técnicos que cubrieron aspectos legales, fiscales, operativos, ambientales y de seguridad, entre otros, con lo que a partir de hoy está acreditado como un proveedor calificado.

ISNetworld es una plataforma de gestión de contratistas y proveedores en línea, de productos y de servicios basados en datos, diseñado para manejar los riesgos y fortalecer las relaciones, agilizando los procesos de precalificación y cumplimiento normativo, para recopilar y verificar la información de proveedores de acuerdo con los requisitos de contratación y para brindar seguridad en el trabajo.

“En Cotemar trabajamos bajo estrictos estándares internacionales, asegurando la eficiencia y la efectividad de todos nuestros procesos en la organización, brindando operaciones seguras y de calidad”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar simplifica su proceso de cualificación con ISNetworld al ser reconocido como un proveedor calificado que:

– Cumple con programas de salud, seguridad, medioambiente y calidad.

– Cuenta con colaboradores con las competencias, cualificaciones y capacitaciones necesarias para llevar a cabo tareas laborales específicas.

– Observa la ley y normativas a nivel nacional e internacional, tanto en seguros y contratación, como en auditorías y evaluaciones.

Desde hace más de 40 años, Cotemar busca optimizar al máximo el desempeño de sus operaciones y servicios, operando siempre con tecnología de vanguardia y altos estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad, con un permanente compromiso con el crecimiento económico y desarrollo social de las comunidades donde operamos y de México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

