Cotemar es reconocida por quinto año consecutivo con la Certificación Achilles

/COMUNICAE/

El día de hoy, Cotemar anunció que fue acreditada con la Certificación Achilles por quinto año consecutivo, que la reconoce como una empresa que opera bajo estándares nacionales e internacionales en términos de gestión de rendimiento y riesgo de la cadena de suministro del sector petrolero

El día de hoy, Cotemar anunció que fue acreditada con la Certificación Achilles por quinto año consecutivo, que la reconoce como una empresa que opera bajo estándares nacionales e internacionales en términos de gestión de rendimiento y riesgo de la cadena de suministro del sector petrolero.

La certificación Achilles es un requisito para trabajar con Petróleos Mexicanos al respaldar que sus cadenas de suministro funcionan y cumplen con los estándares humanitarios y ambientales de la empresa productiva del Estado, y es una condición indispensable para realizar proyectos estratégicos con Pemex.

Como cada año, la auditoría fue realizada de acuerdo con los estándares del Supplier Information Management Community fo the South American Oil and Gas Industry (Siclar), y se enfocó en los siguientes aspectos: Calidad y Gestión del Negocio, Responsabilidad Social Empresarial, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como Medio Ambiente, Gestión del Recurso Humano, Seguridad de la Información, Gobierno Corporativo y Ética Empresarial.

“Para Cotemar, la mejora continua es una filosofía de trabajo que nos permite mantener altos estándares de calidad y seguridad. Es por ello que siempre estamos renovando nuestras certificaciones o trabajando en obtener una nueva. Achilles, además, nos permite asegurar que contamos con la infraestructura y los recursos necesarios para concluir las licitaciones públicas en tiempo y forma”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Año con año, Achilles incrementa su nivel de exigencia en beneficio de los clientes y, vale la pena destacar que Cotemar recibió una distinción de calificación sobresaliente entre las empresas auditadas.

Con más de 4 décadas de historia, Cotemar renueva su compromiso optimizando al máximo el desempeño de sus operaciones y servicios, operando siempre con tecnología de vanguardia y altos estándares nacionales e internacionales que avalan la calidad y seguridad de los proyectos en los que participa.

# # #

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae