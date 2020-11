Celulares sin cargador: puede ser más costoso de lo que imagina

COLOMBIA (Noviembre 3 de 2020). Muchas compañías en el mundo han optado por ajustar sus modelos de producción y de negocio para hacerlos más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Incluso, si esto supone algunos efectos en el bienestar y la satisfacción de sus propios clientes y usuarios, tal como sucedió con el lanzamiento de una popular marca de telefonía móvil que decidió no incluir el cargador y los audífonos en la caja de su último modelo, argumentando su compromiso con el medio ambiente y su meta por reducir en más de 2 millones las toneladas métricas de emisiones de carbono al año.

Pero más allá de los comentarios y las repercusiones mediáticas que dejó en todo el mundo este caso en particular, existe un tema de fondo que ha pasado inadvertido hasta el momento, y que puede convertirse en un serio dolor de cabeza tanto para los consumidores como para la industria de la telefonía móvil en general: los cargadores baratos o “alternativos” y los posibles daños que estos pueden generar en los celulares y hasta en la salud de las personas.

“No es una cuestión de clasismo. De hecho, hay cargadores alternativos que son de excelente calidad. El problema, sin embargo, es que estos últimos no son tan baratos como la mayoría de cargadores no oficiales, que son por los que generalmente optan los consumidores que no tienen el dinero o el tiempo para buscar y comprar un cargador original. Hacerlo puede generar daños irreversibles en los dispositivos móviles y, en especial, en sus baterías”, aseguró Zoe Zhang, Líder de Marketing para América Latina,, Xiaomi Global.

La decisión de no incluir cargadores oficiales en las cajas de los equipos móviles, de volverse algo habitual, podría suponer un incremento en el uso y la comercialización de cargadores no oficiales o “alternativos”, lo que puede incrementar los casos de celulares dañados entre los usuarios, generando -además- un problema mayor para la industria en el largo plazo.

Estas son 3 razones por las cuales las marcas deben seguir incluyendo los cargadores oficiales en las cajas de los celulares:

Cuidar las baterías de los celulares:

En ocasiones, puede que los cargadores no oficiales o “alternativos” no alcancen a quemar los celulares por dentro, pero en el largo plazo, estos pueden causar graves e irreparables daños en las baterías de los mismos.

Una de las señales más frecuentes en este aspecto es que los dispositivos móviles tardan más tiempo del habitual en cargarse, producto de una fluctuación inconstante de energía a través del cable, que al no ser 100% compatible con las características del teléfono, hace que las cargas sean más irregulares (con altos y bajos). Reduciendo de esta manera la vida útil del dispositivo.

Proteger la seguridad de los usuarios y viviendas:

Los voltajes que ofrecen los cargadores “alternativos” no solo generan consecuencias directas en los celulares, sino que pueden llegar, incluso, a afectar el bienestar y la salud de los usuarios. De acuerdo con un informe realizado por Electrical Safety First, entidad británica encargada de generar conciencia en torno a seguridad eléctrica, cerca del 98% de los cargadores falsos son propensos a generar una descarga eléctrica que puede ser letal para los usuarios.

Adicionalmente, muchas veces los cargadores más económicos, para no dispararse en costos, ahorran en aislamiento, lo cual puede llegar a fundir el celular y hasta generar daños menores en el sistema eléctrico del hogar y/o empresa, debido a los cientos de voltios de electricidad que se transmiten a través de sus cables sin un control adecuado.

Cuidar el medio ambiente:

Si bien la decisión de no incluir cargadores oficiales en las cajas de los equipos se tomó por razones ambientales, en el largo plazo, esta medida puede resultar incluso más perjudicial para el medio ambiente, ya que una disminución en la vida útil de los dispositivos (producto de un incremento en el uso de cargadores alternativos por parte de los consumidores) puede aumentar significativamente la demanda de celulares nuevos en el mercado; incrementando y acelerando así los niveles de producción de la industria.

Por eso, si el objetivo es cuidar del planeta, se pueden plantear otro tipo de soluciones que puedan ser más efectivas en el corto, mediano y largo plazo,como la posibilidad de reducir sustancialmente el plástico que las marcas utilizan en el empaque de sus productos, algo que ya ha anunciado Xiaomi, y que en el caso del lanzamiento de su nuevo Mi 10T Lite en Europa, fue de hasta 60% en el plástico que generalmente utiliza en el empaque de producto. Para proteger nuestro futuro, Xiaomi ya decidió tomar varias medidas en realizar fabricación más respetuosa con el medio ambiente, pero quitar tu cargador de la caja seguramente no está entre ellas.

Es así que la alternativa de eliminar los cargadores oficiales de las cajas de los celulares no parece ser el camino más adecuado y abre la puerta a analizar otro grupo de soluciones efectivas que puedan tener un mayor impacto en el medio ambiente a futuro, pero sin descuidar el bienestar de los consumidores.

