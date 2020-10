dpersonas, ayudando a las empresas en sus procesos de Transformación Cultural

LATINOAMÉRICA (Octubre 23 de 2020). dpersonas consultores, la firma de recursos humanos de origen español, con sede en Florida, USA, ha desarrollado un programa para ayudar a las empresas, de toda Latinoamérica, a adecuar sus sistemas culturales a los precipitados cambios estructurales que se han producido con motivo del COVID.

Con una década trabajando en una veintena de países, y avalados por la solvencia de los clientes que ya han confiado en dpersonas, añaden este programa a su oferta, dentro del área de Perfeccionamiento Directivo, junto a sus ya conocidos servicios de Headhunting, Consultoría Estratégica en RRHH y Coaching Ejecutivo.

¿Por qué trabajar con los sistemas culturales en las empresas?

En palabras de Raúl Castro, su Director General: “Cualquier procedimiento, estructura o proceso que quiera implementarse tiene que adaptarse a la cultura corporativa existente. Cualquier cambio que se quiera hacer, debe contar, antes, con el consiguiente cambio cultural. Si no se hace así, más tarde o más temprano todos estos cambios acabarán devorados por los viejos sistemas culturales, con los consiguientes problemas de resultados. Peter Drucker decía que «la cultura se come la estrategia para el desayuno”.

Muchos de los cambios que se han precipitado, han llegado a empresas que no están preparados para ellos, a líderes que no los saben asimilar, y lo peor, que no están dispuestos a cambiar su forma de hacer. Es por eso que se hace necesario, ahora más que nunca, revisar y redefinir los elementos que conforman la cultura corporativa en las empresas, como son los sistemas de valores y creencias, las tradiciones y costumbres, y los comportamientos.

¿Cómo lo hacen?

Contenidos actualizados , adaptados al momento y a las necesidades de cada empresa, con diferentes soportes escritos, de audio y vídeo.

, adaptados al momento y a las necesidades de cada empresa, con diferentes soportes escritos, de audio y vídeo. Consultores que han sido antes directivos en reconocidas firmas, habiendo atravesado momentos de cambios profundos.

que han sido antes en reconocidas firmas, habiendo atravesado momentos de cambios profundos. Metodología blended -online/presencial-, que alterna contenidos en una poderosa plataforma 24/7 con sesiones interactivas entre los participantes.

-online/presencial-, que alterna contenidos en una poderosa plataforma 24/7 con sesiones interactivas entre los participantes. Programa Internacional, con consultores de diferentes procedencias, e interacción con participantes de diferentes culturas.

con consultores de diferentes procedencias, e interacción con participantes de diferentes culturas. Para aprovechar el programa al máximo, cuenta con un assessment individual inicial, sesiones de coaching ejecutivo, y un tutor para cada módulo.

Sobre dpersonas

Enero de 2011 marca la historia de la compañía al fundarse en Madrid – España, con la misión de “ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible: Las Personas”. En 2012 comenzó a colaborar en proyectos en República Dominicana y trasladó allí su actividad, trabajando para algunas de las mejores compañías del país. En 2014 la compañía comienza su operación en Cancún, desde donde trabajan en todo Latinoamérica, con nuevos clientes. En 2017 se abre la filial en Estados Unidos, People Development Consultants, LLC, que apoya, desde Florida, a todo el mercado latinoamericano que allá tienen sus centros corporativos. Mayor información: https://dpersonas.com

