Meetmaps, la plataforma para gestión de eventos amplía su equipo en México

La empresa elige México para crear un equipo local en Latinoamérica para estar más cerca de los clientes y llegar a más eventos de forma tan próxima como en España

Meetmaps, el software para gestión de eventos all in one, crece y extiende su representación en México, ubicada en la capital con el objetivo de prestar una asesoría más cercana a todas las empresas y agencias que desean organizar eventos virtuales, híbridos o presenciales en México y Latinoamérica.

Cuenta con un equipo que tiene como principal propósito acompañar a los organizadores de eventos a poder gestionar el suyo a través de la plataforma y conseguir celebrar eventos exitosos.

“Estamos muy contentos de haber tomado esta decisión, ya que cada vez teníamos más solicitudes de toda la zona de LATAM, especialmente en México. Hemos decidido ampliar nuestro equipo ya que de esta manera será más fácil conseguir nuevos clientes”, Gerard Salvia, CEO de Meetmaps.

Con estas nuevas incorporaciones concebidas de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la empresa, la compañía quiere prestar así un mejor servicio a su red de contactos y clientes.

Además México es uno de los países de Latinoamérica que más ha evolucionado en el sector MICE en los últimos años y de los primeros en tener la necesidad de organizar eventos de forma virtual desde la afectación de la crisis del COVID-19.

“Transformamos la manera de hacer eventos, estamos muy entusiasmadas de haber tomado esta decisión, ya que podemos ofrecer una plataforma para la gestión de eventos all in one brindando una herramienta segura, completa y estable para la solución de eventos virtuales, híbridos o presenciales a nuestros clientes”, Ivonne Raimond, Country Manager Meetmaps México.

Una plataforma potente con un equipo cercano sigue siendo nuestra fórmula

A lo largo del 2019, Meetmaps desarrolló y actualizó nuevos productos y amplió su plantilla hasta los 15 empleados, con muy buenos resultados.

La crisis del Covid-19, supuso un declive temporal en la empresa, pero en mayo volvió a recuperarse con buenas cifras hasta el día de hoy gracias a la nueva solución para eventos virtuales, siendo la primera empresa del mercado español que lanzó un producto así.

Una plataforma completa, estable y segura para realizar eventos virtuales o híbridos, y ofrecer una experiencia digital a los usuarios.

En 2020-2021 prevé mantenerse y aumentar la facturación , con nuevas incorporaciones, nuevos lanzamientos, novedades de producto, y la expansión en el mercado latinoamericano.

Acerca de Meetmaps

Localizados en Barcelona, desde 2013, Meetmaps diseña y desarrolla con pasión las mejores herramientas para hacer un software all-in-one con el que sobresalir en tu trabajo y crear eventos de éxito.

Todas las soluciones han sido probadas en casi todos los sectores y tamaños con éxito: convenciones, incentivos, conferencias, ferias, congresos, reuniones, festivales y otros. Todo este conocimiento hace que Meetmaps sea una elección rentable y acertada para cualquier empresa.

