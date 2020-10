ABG y AR Holdings anuncian alianza estratégica para hacer crecer la presencia de Forever 21 en Latinoamérica

COLOMBIA (Octubre 22 de 2020). Authentic Brands Group (ABG), una empresa global de desarrollo, marketing y entretenimiento de marcas, y AR Holdings, un operador de marcas líder en América Latina, anunciaron hoy una alianza para hacer crecer la marca Forever 21 en la región. AR Holdings impulsará Forever 21 en todos los canales de venta en Latinoamérica, incluidos los de comercio electrónico, mayoristas y 26 tiendas existentes en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú.

“Durante los últimos ocho años, Forever 21 ha establecido una presencia sólida en América Latina y estamos entusiasmados de lanzar la siguiente fase de su crecimiento en la región”, dijo Jarrod Weber, presidente del grupo Lifestyle, director de marca de ABG, propietario de la marca Forever 21. “AR Holdings es un líder experimentado en el mercado minorista latinoamericano con una gran experiencia en las industrias de la moda, hogar y restaurantes. Anticipamos que será una exitosa alianza a largo plazo.”

“La alianza que formamos con ABG para operar la marca Forever 21 en nueve países de América Latina es un logro importante para AR Holdings y refleja claramente nuestra determinación de seguir haciendo crecer nuestro negocio en toda la región”, dijo John Keith, presidente de AR Holdings. “Nos sentimos honrados por la confianza que ABG tiene en nuestra experiencia dentro de la industria retail para seguir posicionando la marca Forever 21 en Latinoamérica, y esperamos que éste sea el primero de muchos proyectos empresariales entre AR Holdings y ABG.”

ABG y SPARC Group, una empresa global que diseña, abastece, fabrica, distribuye y comercializa ropa y accesorios, adquirió Forever 21 a principios de este año con la estrategia inicial de posicionar al minorista para un crecimiento sostenible. A través de esta asociación estratégica, AR Holdings continuará ofreciendo la variedad global de productos de moda de Forever 21 para mujeres, hombres y niños a un valor conveniente en Latinoamérica y a través de una plataforma de comercio electrónico dedicada, que se lanzará en 2021.

Acerca de Forever 21

Forever 21 es un líder de la industria de la moda con la misión de hacer que las últimas tendencias sean accesibles para todos. Con sede en Los Ángeles, CA, Forever 21 ofrece una variedad seleccionada de productos nuevos para hombres, mujeres y niños, que se traen a diario. Forever 21 tiene una presencia sólida con más de 550 tiendas en 27 países de todo el mundo. Para obtener más información o para encontrar la ubicación de una tienda, visite www.forever21.com y siga a @forever21 en Instagram, Facebook y Twitter.

Acerca de Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) es una empresa de desarrollo de marca, marketing y entretenimiento, que posee una cartera de marcas globales de medios, entretenimiento y estilo de vida. Con sede en la ciudad de Nueva York, ABG eleva y construye el valor a largo plazo de más de 50 marcas y propiedades de consumo al asociarse con los mejores fabricantes, mayoristas y minoristas de su clase. Sus marcas tienen una presencia minorista global en más de 100,000 puntos de venta en los canales de lujo, especializados, grandes almacenes, de nivel medio, masivo y de comercio electrónico, y más de 6,000 tiendas independientes y shop-in-shops en todo el mundo. .

ABG se compromete a transformar las marcas ofreciendo productos, contenido, negocios y experiencias atractivas. Crea y activa estrategias de marketing originales para impulsar el éxito de sus marcas en todos los puntos de contacto del consumidor, plataformas y medios emergentes. La cartera de ABG de marcas icónicas y de renombre mundial genera más de $ 14 mil millones en ventas minoristas anuales e incluye a Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman® , Neil Lane®, Thalia®, Nautica®, Aéropostale®, Forever 21®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Barneys New York®, Brooks Brothers®, Frye®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Louise et Cie®, Sole Society®, Enzo Angiolini®, CC Corso Como®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Adrienne Vittadini®, Taryn Rose®, Bandolino ®, Misook®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Volcom®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Above The Rim®, Hind®, Thomasville®, Drexel® y Henredon®. Para obtener más información, visite www.authenticbrandsgroup.com. Siga a ABG en Twitter, LinkedIn e Instagram.

Acerca de AR Holdings

AR Holdings es una empresa dedicada a operar diferentes marcas internacionales en Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en el mercado minorista y más de 1.300 colaboradores en la región. AR Holdings inició operaciones en Costa Rica en 2017 y actualmente representa a más de 18 marcas de prestigio bajo el modelo de franquicias y licencias de marca en las industrias de la moda, hogar y restaurantes. Actualmente está fortaleciendo su negocio en la región latinoamericana y tiene planes de abrir múltiples tiendas nuevas en los próximos años. Para obtener más información, visite www.ar-holdings.com

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico