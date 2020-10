Lanzamiento de Vita3e la tienda electrónica de productos para la salud de la tercera edad en Colombia

COLOMBIA (octubre 21 de 2020). Vita3e la tienda electrónica de productos para la salud de la tercera edad en Colombia, lanza al mercado su tienda online, ofreciendo medicamentos y tratamientos bioenergéticos los cuales son coadyuvantes para diferentes terapias médicas.

“Los años no vienen solos”, tiene “sejuela”, “todo me duele”, son frases comúnmente utilizadas para referirse a ese estado de la vida donde el pasar del tiempo pinta de blanco el cabello, las arrugas en el cuerpo son más pronunciadas y el cuerpo ya no funciona igual que antes, se torna débil, emaciado e incapacitado muchas veces hasta para caminar. En esta etapa madura del ser humano es donde más cuidado se debe tener, precisamente para aminorar las posibles dolencias y fallas de salud que se puedan tener. El proceso de envejecimiento no lo podemos detener pero si modular para que estos años dorados sean bellos, llevaderos y por qué no fructíferos ya que la creatividad nunca se pierde.

Este proceso de maduración y envejecimiento humano tanto en su estructura como en sus funciones, está demarcado bajo un contexto social y biológico donde factores como la situación económica, alimentación, estrés y las condiciones de vida en general, pueden afectar positiva o negativamente para prevalecer dignamente en esta etapa.

Es precisamente aquí donde Vita3e ayuda y asesora a pacientes de la tercera edad en todo lo relacionado con su salud y vitalidad, por medio de productos bioenergéticos como las esencias florales y antioxidantes, los cuales son coadyuvantes en las terapias médicas habituales.

Los productos naturales para la tercera edad que se ofrecen en Vita3e, están basados en el método terapéutico de esencias florales creado por el doctor Bach, en un sistema de 38 flores que ayudan en tratamientos para afecciones respiratorias, vasculares, hepáticas, endocrinas, dolores en general, estado de ánimo y mentales, antienvejecimiento y estética en general. La propuesta del Dr Bach está encaminada a orientar a la persona para que aprenda y comprenda cuáles son las verdaderas razones de sus afecciones y lograr de esta manera un alivio en su proceso de vida.

Bajo esta premisa, actualmente se calcula que se pueden llegar a tener más de 5000 esencias florales para diferentes cuadros emocionales y que gracias a doctores pioneros en la enseñanza de estas en Colombia, se ha logrado que médicos, psicólogos y en general trabajadores de la salud, las prescriban para ayudar en aspectos de personalidad y emocionalidad.

Sin embargo y aunque muchas personas puedan tener reticencia sobre este tipo de procedimientos ya sea por desconocimiento al uso de estas esencias o por la convicción que los medicamentos fabricados por las farmacéuticas son la única solución, es importante aclarar que el uso de los productos naturales para la tercera edad ofrecidos en Vita3e, son un complemento frente a cualquier medicación formulada por los especialistas y en ningún caso reemplaza algún tratamiento establecido por el doctor.

De igual manera, Vita3e ofrece consultas de terapias alternativas para la tercera edad en su centro médico, aclarando igualmente que los productos naturales para la salud de la tercera edad ofrecidos son de venta libre con su debido registro sanitario, las esencias florales no requieren del mismo.

Para obtener mayor información sobre los productos para la tercera edad que ofrece Vita3e, consulte:

Página Web: https://vita3e.com – Facebook: https://www.facebook.com/vita3ecolombia – Instagram: https://www.instagram.com/vita3ecolombia/

Teléfono de contacto: (+57) 317 583 9702 – Email: info@vitae3.com – Colombia

Acerca de Vita3e

Vita3e ayuda y asesora a pacientes de la tercera edad, mediante productos naturales que complementan sus tratamientos médicos para lograr una mejor calidad de vida, a través de su tienda online. https://vita3e.com

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico