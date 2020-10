Recuperación de la economía, hacia dónde va México por especialistas De la Paz, Costemalle-DFK

/COMUNICAE/

México y el mundo atraviesan una crisis económica importante ocasionada por el confinamiento de más de 6 meses por Covid – 19. Se reportó que más del 90% de las empresas mexicanas, pequeñas y medianas tuvieron que desaparecer por no tener solvencia por lo que tuvieron que cerrar

México y el mundo atraviesan una crisis económica importante ocasionada por el confinamiento de más de 6 meses por Covid – 19, es importante para todos los países pensar en su economía y la reactivación de esta. En el caso de México las mas afectadas fueron las PyMES, quienes no pudieron hacerle frente económico la situación sanitaria.

Se reportó que más del 90% de las empresas mexicanas, pequeñas y medianas tuvieron que desaparecer por no tener solvencia para su nomina y no poder operar. Esto fue un gran golpe a la economía mexicana ya que el desempleo aumentó considerablemente. En algunos casos las empresas pudieron adaptarse a un esquema de trabajo en casa (Home Office).

En relación con el trabajo en casa o conocido comúnmente como home office, Juan Pacheco Del Rio Socio Director en De la Paz, Costemalle – DFK, mencionó el impacto que este tiene en la productividad laboral, ya que se establece que al brindar trabajador el tiempo de traslado como tiempo operativo en casa este se vuelve más productivo, sin embargo, uno de los puntos negativos es que al no tener tiempos establecidos el 90% de los colaboradores de una empresa invierte más tiempo trabajando que del establecido como jornada laboral por lo que no goza de descanso y a la larga puede ser perjudicial.

El home office ha representado un ahorro considerable para ambas partes, ya que no se invierte tiempo ni dinero en traslados por parte del colaborador y en cuanto a la empresa no mantiene una renta, limpieza y suministros de oficina lo que vuelve incluyente a las empresas y hace que exista competencia para crecimiento empresarial. Tan solo en lo que va del 2020 la productividad laboral global a incrementado con base en horas de trabajo en un 4.1% asegura el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.

En cuanto a la reforma Fiscal el Director en De la Paz Costemalle – DFK menciono que aún no está aprobada por el Congreso, sin embargo, se encuentra enfocada en 5 puntos esenciales para el crecimiento y desarrollo del país:

No fomentar la inversión privada, la Reforma Fiscal 2021 no establece más impuestos, se orienta principalmente a endurecer a los esquemas de fiscalización. La Disminución en la retención de interés pagados de 1.45% en 2020 se pretende un .97% para 2021. Las donatarias serán las causales de la revocación en términos económicos esto lleva a un fortalecimiento de medidas vs elusión fiscal.

Sería importante que durante el proceso legislativo se puedan incorporar estímulos fiscales que promuevan la inversión y la recuperación del empleo. Durante 2019 y 2020 el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se ha utilizado en su mayor parte, lo que implica que para el 2021 no se dispondrán de estos recursos. La estabilidad de las finanzas públicas dependerá en buena medida del crecimiento de la economía. “En este sentido es importante evaluar que tan factible es no permitir que el capital privado invierta en México, ya que a lo largo de los años estos inversionistas has sido pieza fundamental para el crecimiento y sostén del país” comentó Juan Pacheco.

Es importante tomar en cuenta que dentro de este marco económico de prospección 2021 hay que considerar que la población mexicana envejece, esto implica un gasto en pensiones e inversión en sector salud, un esquema difícil cuando se vive una caída en los ingresos presupuestales, se están quitando recursos necesarios a instituciones que brindan de por sí un servicio que deja mucho que desear y no se está contemplando que esta demanda crecerá en corto y mediano plazo.

México en los últimos meses no ha valorado el esfuerzo que sus mexicanos en el extranjero realizan, y que se ve reflejado en el dinero que los mexicanos mandan a sus familias siendo este un sostén económico para México ya que estas familias realizan un consumo de productos en el país por esto el servicio de Retail continua creciendo tan solo este año el PIB se encontraba en -10% y se estima que para 2021 este en -1.0% y 2.00%.

Las esperanzas para los empresarios están puestas en el “Buen Fin”, en donde se espera que la economía se active óptimamente, sin embargo, las marcas no han tenido el apoyo que esperaban ya que no hay capacidad de gastar dinero. Se ha visto que los mexicanos ya aprendieron a ahorrar para contingencias como la que se sigue viviendo por Covid -19. En donde es prioridad tener un “guardadito” para comer.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informo que todas aquellas empresas que deseen participar en el “Buen Fin” deberán contar con los requisitos establecidos que den formalidad a su negocio.

En conclusión el experto Juan Pacheco, Director en De la Paz, Costemalle – DFK aseveró que “estamos en tiempos difíciles en los cuales es importante ahorrar, se espera un fin de año diferente a los que vivíamos, y un inicio de año complicado con escases de trabajo y oportunidades de crecimiento empresarial, sin embargo México no cierra su economía, por el contrario se activa y se espera se contemplen las necesidades más importantes como son la creación de empleos, el apoyo a las organizaciones que brindan un servicio esencial a la población mexicana y el crecimiento empresarial y por ende económico que reactiva el mercado interno siendo esto un gran reto para cierre de año 2020 y arranque de 2021”.

Si se quiere saber más:

(55)3686 2400 ext. 1000 o 1007

comercial@dfkmx.mx

https://delapazcostemalle.com.mx/es/contacto/

De la Paz Costemalle-DFK empresa mexicana enfocada en brindar soluciones integrales y personalizadas en administración, auditoria, consultoría legal y fiscal, convirtiéndose en un confiable experto en la asesoría, dirección y administración de las empresas. A lo largo de sus más de 55 años de experiencia, brinda a cada cliente atención y soluciones a la medida de sus necesidades. De la Paz Costemalle DFK se compromete con el desarrollo de las empresas mexicanas, trabajando en la generación y personalización de estrategias de alto nivel y experiencia.

Vídeos

Solucioines para tu negocio

Fuente Comunicae



Source: Comunicae