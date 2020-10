Día Mundial de la Trombosis: la prevención y la detección temprana salvan vidas

/COMUNICAE/

Bajo el lema “Ojo con la Trombosis” inició la campaña 2020 del Día Mundial de la Trombosis. Esta subestimada enfermedad hoy tiene crucial relevancia dada su peligrosa relación con el COVID

Actualmente 1 de cada 4 personas en el mundo muere por causas asociadas a la Trombosis. Esta consiste en la formación de un coágulo (trombo) que obstruye la circulación de la sangre y puede tener graves consecuencias en la salud.

Esta enfermedad muchas veces es ignorada o no se comprende, lo que provoca una alta tasa de mortalidad por ausencia de prevención. Por eso, año a año, la Sociedad Internacional en Trombosis y Hemostasia (ISTH) organiza el Día Mundial de la Trombosis -conmemorado el 13 de Octubre en honor a Rudolf Virchow- y reúne a profesionales y asociaciones de todo el mundo.

La campaña busca concientizar e informar a la mayor cantidad de personas sobre el peligro de los coágulos sanguíneos. Desde el 2014 el Día Mundial de la Trombosis incentiva a informarse sobre esta afección y consultar con los médicos sobre la manera adecuada de prevenirla; a conocer los factores de riesgo y síntomas para identificar de manera temprana la formación de un coágulo. El objetivo a largo plazo es reducir la cantidad de muertes y secuelas causadas por esta enfermedad.

Si bien el desconocimiento sobre ella es un problema a nivel global, en América Latina la ausencia de difusión ha ocasionado que no se conozca cuál es la incidencia de esta enfermedad. Es decir, los países no registran los casos de Trombosis a nivel nacional, por lo que no se sabe con certeza a cuántas personas afecta.

Esto se ve agravado por el reciente descubrimiento de su relación con la pandemia: el COVID-19 aumenta el riesgo de Trombosis, convirtiendo en emergencia la necesidad de propagar este mensaje. En este marco, una vez más el Día Mundial de la Trombosis lleva adelante su tarea de difusión y concientización bajo el lema “Ojo con la Trombosis”.

Es fundamental resaltar que cualquier persona puede sufrir un cóagulo sanguíneo, independientemente de su ubicación geográfica, edad, sexo y origen étnico. Es importante que conozca qué factores lo hacen más propenso a padecer esta enfermedad y su derecho a una evaluación de riesgo.

Factores de riesgo

Estar hospitalizado.

Atravesar una cirugía.

Padecer cáncer, COVID o Fibrilación Auricular.

Antecedentes familiares de Trombosis.

Estar embarazada.

Consumir medicamentos con estrógenos (métodos anticonceptivos hormonales, o terapia de reemplazo hormonal).

Largos períodos de tiempo inmovil (viajes de larga distancia, reposo absoluto o vida sedentaria).

Síntomas

Trombosis en piernas (Trombosis Venosa Profunda):

-Dolor y/o sensibilidad en la pantorrilla o el muslo.

-Hinchazón de la pierna, el pie y/o el tobillo.

-Enrojecimiento y/o decoloración notable.

-La zona se siente caliente al tacto.

Trombosis en pulmones (Embolia Pulmonar):

-Dificultad para respirar.

-Respiración rápida.

-Dolor en el pecho.

-Ritmo cardiaco elevado.

-Aturdimiento y/o desmayo.

Si se presenta alguno de estos síntomas, consultar inmediatamente a un médico. Al conocer cómo se manifiesta una Trombosis podrá identificarla y obtener ayuda profesional a tiempo, evitando las consecuencias más graves, y potencialmente mortales, que tiene esta enfermedad.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae