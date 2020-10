Llega a México, en un lugar emblemático, una propuesta de autoconciertos al aire libre con sana distancia

/COMUNICAE/

Un proyecto que ayudará a la reactivación de la economía y el turismo en Teotihuacán. Mictlán Arena es el nombre del venue que dará la bienvenida a este formato de autoconciertos al aire libre en México

Este recinto es el mismo que año con año recibe a cientos de visitantes para presenciar la Cumbre de Catrinas, un evento que deja una derrama económica de gran importancia.

Ante la pandemia mundial de COVID 19 todo festival y/o espectáculo presencial se canceló en México, desde marzo a la fecha; lo cual ha sido devastador para Teotihuacán, una población que vive del turismo, el comercio local, las artesanías etc; y que es un lugar emblemático en nuestro país. Por esta razón Marte Producciones se dió a la tarea de generar un formato de autoconciertos presenciales en espacios abiertos con todas las medidas de prevención y cuidado para seguir disfrutando de experiencias únicas sin poner en riesgo la salud de los asistentes y áreas involucradas.

Basados en las normativas del Gobierno del Estado y de la Ciudad de México se han integrado todas las medidas sanitarias y de prevención necesarias. Cabe mencionar que es el primer evento que cuenta con un modelo y manual de protocolos de sanidad, avalado por la OMS contra COVID 19, que incluye un robusto plan de seguridad e higiene para garantizar una experiencia segura y totalmente satisfactoria de todos los asistentes.

Este manual de procedimientos y sistema de certificación denominado: “Rutas Mágicas México, Protocolo viajero seguro” está formado por un comité de especialistas en protocolos de salud, dinámica de movimientos, protocolos de sanitizacion, protección civil y planificación turística en todas sus áreas de especialización. Este comité participa de manera activa en el área de medicina como divulgadores de actualizaciones en cuanto a COVID 19 se refiere.

Arena Mictlán es un lugar con capacidad para 28 mil personas aproximadamente, debido a los lineamientos del Gobierno y a la necesidad de garantizar la seguridad de todos los involucrados solo se tendrá un aforo aproximado para 900 automóviles .

Los encargados de inaugurar este escenario el próximo 7 de noviembre, serán la banda mexicana ochentera más taquillera, Matute; quienes por primera vez presentarán en vivo

“Planeta Retro Tour” su nuevo show cargado de energía, recuerdos que harán vibrar a los asistentes con las canciones más pegajosas y representativas de los años 80 y 90.

Es importante mencionar la importancia de tener una agrupación como Matute, inaugurando este formato de conciertos, después de que el año pasado tuvieran 8 “sold outs” en la Arena CDMX.

El pueblo de San Juan Teotihuacán, un lugar simbólico en la cultura e historia de nuestro país, ante esta contingencia se ha visto sumamente afectado en el turismo y actividades comerciales, siendo éstas el principal sustento de muchas familias como en otras tantas partes de México.

“El lanzamiento de Mictlán Arena, no solo ayudará a reactivar la economía local, sino que también será una manera de motivar a la gente a realizar actividades fuera de casa, cuidando de manera responsable su salud y la de los otros. Este proyecto generará más de 250 empleos directos que incluyen a comerciantes, artesanos, músicos, staff técnico, musicalizadores, dj’s, artistas, etc. El mundo está cambiando y nosotros debemos evolucionar también, no podemos frenarnos por el miedo y la incertidumbre. Crear eventos y experiencias de gran calidad es mi pasión, hoy podemos ofrecer este formato de conciertos respetando la sana distancia como una alternativa más dentro de nuestra oferta de entretenimiento” afirmó el empresario y productor del evento Marte Calderón.

