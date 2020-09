Crisis por Covid-19, una oportunidad para diversificar el comercio: especialista Giselle Arellano

/COMUNICAE/

En estos tiempos de reflexión que ha traído la pandemia en el mundo, existen cambios dentro de la economía que han favorecido a muchos sectores, entre ellos el sector de las importaciones y exportaciones. ¿Qué tanto impacto han traído para el país? La opinión de expertos en la materia muestra un panorama a futuro de este fenómeno en México

Tras la drástica caída económica que ha sufrido el país debido a la pandemia del Covid-19, las exportaciones y las importaciones jugarán un papel fundamental en la recuperación económica que deberá de suceder en los próximos meses, aseguró Giselle Arellano, directora de BOLD Import Export SA. de CV., empresa especializada en logística internacional.

Y es que en junio, de acuerdo con la balanza comercial presentada por el INEGI, México retrocedió 12.8 por ciento en sus niveles de exportación, mientras que las importaciones cayeron 22.2 por ciento, para mantenerse por 14 meses en terreno negativo, algo que no sucedía desde 1994.

Para Giselle Arellano, la crisis que se ha generado por el Covid-19 no solo representa un escenario negativo, sino que encuentra también una oportunidad para buscar una diversificación económica y nuevas formas de comerciar entre los diferentes países.

“Si bien la situación económica es muy negativa, no solo hay que pensar en volver a construir el sistema de comercio al estatus previo a la pandemia, pero sí en construir uno nuevo que se pueda adaptar a la realidad que vendrá después. Volver a lo mismo no ayudara a cambiar la situación actual, en caso de una nueva crisis, sería como no aprender de lo ya experimentado”.