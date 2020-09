Dyadic anuncia su colaboración con Jiangsu Hengrui Medicine para el desarrollo de fármacos biológicos

LATINOAMERICA (Septiembre 18 de 2020). Dyadic International, Inc. (“Dyadic” o la “Compañía”) (NASDAQ:DYAI), una empresa mundial de biotecnología centrada en la aplicación de su plataforma patentada de expresión génica C1 para acelerar el desarrollo, reducir los costes de producción y mejorar el rendimiento de las vacunas y fármacos biológicos a escalas comerciales flexibles, ha anunciado hoy su colaboración con Jiangsu Hengrui Medicine Co

(“Hengrui”) (SSE:600276) para aplicar la tecnología C1 de Dyadic al desarrollo de determinados fármacos biológicos de Hengrui.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Hengrui, una de las compañías biofarmacéuticas globales más innovadoras e inventivas. Esta colaboración también pone de relieve el atractivo de la propuesta de valor de C1, que produce líneas celulares a niveles de expresión más altos y a menor costo, para hacer frente a la demanda mundial de procesos de fabricación biológica más eficientes de vacunas y fármacos biológicos. Esperamos una colaboración exitosa con Hengrui”, dijo el director general de Dyadic, Mark Emalfarb.

El Dr. Lianshan Zhang, Presidente de I+D de Hengrui, comentó: “Estamos interesados en la tecnología C1 de Dyadic, que tiene el potencial de ayudarnos a producir bioterapéutica de una manera más rentable. Como resultado, estamos aprovechando nuestra experiencia combinada y trabajando estrechamente con Dyadic mientras compartimos su visión de crear biomedicinas para beneficiar a los pacientes a nivel mundial”.

Acerca de Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. es una empresa de biotecnología global que está desarrollando lo que cree que será una plataforma de expresión genética biofarmacéutica potencialmente importante basada en el hongo Thermothelomyces heterothallica (anteriormente Myceliophthora thermophila), llamado C1.

El microorganismo C1, que permite el desarrollo y la fabricación a gran escala de proteínas de bajo costo, tiene el potencial de seguir desarrollándose hasta convertirse en un sistema de expresión seguro y eficiente que puede ayudar a acelerar el desarrollo, reducir los costos de producción y mejorar el rendimiento de las vacunas y los medicamentos biológicos a escalas comerciales flexibles.

Dyadic utiliza la tecnología C1 y otras tecnologías para llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo y comerciales para el desarrollo y la fabricación de vacunas y fármacos humanos y animales, como partículas de tipo viral (VLP) y antígenos, anticuerpos monoclonales, fragmentos de anticuerpos Fab, proteínas de fusión Fc, biosimilares y/o biocomponentes y otras proteínas terapéuticas. Se están llevando a cabo otras actividades de investigación que incluyen la exploración del uso del C1 para desarrollar y producir ciertos metabolitos y otros productos biológicos.

Dyadic persigue colaboraciones en materia de investigación y desarrollo, acuerdos de licencia y otras oportunidades comerciales con sus socios y colaboradores para aprovechar el valor y los beneficios de estas tecnologías en el desarrollo y la fabricación de biofármacos.

En particular, a medida que la población que envejece crece en los países desarrollados y subdesarrollados, Dyadic cree que la tecnología C1 puede ayudar a llevar vacunas, fármacos y otros productos biológicos biológicos al mercado con mayor rapidez, en mayores volúmenes, a menor coste y con nuevas propiedades para los desarrolladores y fabricantes de fármacos, y mejorar el acceso y el coste para los pacientes y el sistema sanitario, pero lo más importante es salvar vidas.

Por favor, visitar la página web de Dyadic en http://www.dyadic.com para obtener información adicional, incluyendo detalles sobre los planes de Dyadic para su negocio biofarmacéutico.

Acerca de Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. es una empresa biofarmacéutica global, con sede en China, con 24.700 empleados dedicados a potenciar vidas más saludables a través de la investigación. Con más de 3.300 millones de dólares de ingresos en 2019, Hengrui tiene 6 nuevas entidades moleculares aprobadas en China, así como más de 30 programas en desarrollo clínico en China, EE.UU., la UE y Australia en las áreas de oncología, anestesiología y analgésicos, autoinmunes y terapéutica metabólica y cardiovascular. Impulsado por la I+D interna y la licencia y colaboración global, Hengrui se compromete a llevar productos de alta calidad a los pacientes. Para más información, por favor visite http://www.hrs.com.cn/index.html.

Puerto seguro en relación con las declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y el artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, incluidas las relativas a las expectativas, intenciones, estrategias y creencias de Dyadic International en relación con los acontecimientos o el rendimiento financiero futuros. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluidos los descritos en los más recientes registros de la Empresa en la SEC.

Dyadic no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo. Para una descripción más completa de los riesgos que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran de nuestras expectativas actuales, consulte la sección titulada “Factores de riesgo” en los informes anuales de Dyadic en el Formulario 10-K y en los informes trimestrales en el Formulario 10-Q presentados a la SEC, ya que dichos factores pueden actualizarse de vez en cuando en las presentaciones periódicas de Dyadic ante la SEC, a las que se puede acceder en la página web de la SEC y en http://www.dyadic.com/.

