MyTurn, la app que ayuda a cumplir el protocolo de bioseguridad en España llega a Latinoamérica

Es una solución sencilla y económica para aquellas empresas, condominios, universidades o gobiernos que buscan y deben cumplir con los protocolos en materia de seguridad en América Latina

En esta época, marcada por cambios a partir de la pandemia, las normativas y los protocolos en materias de bioseguridad están en constante cambio. Es, por lo general, una situación difícil el velar por el cumplimiento de todas las normas y restricciones que se establecen. Por este motivo, contar con una gestión automatizada del control de espacios de trabajo y de aforos en los lugares comunes o públicos es la solución ideal para dar garantías COVID-Free.

My Turn y Take a Spot, la solución a la bioseguridad de los negocios

Fue por esta razón que en mayo de 2020 nacieron MyTurn y Take a Spot con la necesidad de gestionar los espacios y aforos en comunidades por la alerta sanitaria y pandemia mundial. Tras más de 300 comunidades, adaptaron el producto a otras necesidades como hoteles y campings, instalaciones municipales y negocios. Además de desarrollar una comunidad específica para grandes empresas donde gestionar la trazabilidad de sus empleados para ahorrar en costes de limpieza, tener localizados los contactos y poder solucionar rápidamente cualquier positivo.

Por un lado, la aplicación MyTurn se encarga de gestionar los espacios y los aforos para negocios, condominios, gobiernos locales, hoteles y campings, con un sistema muy sencillo de reservas para los clientes, vecinos o propietarios. Por otro lado, Take a Spot es un sistema de gestión de espacios para grandes empresas, universidades y colegios mayores estableciendo un sistema de reservas para zonas comunes.

Oscar Aguilera, CMO de MyTurn, comenta que “actualmente en España somos el software de protocolo de bioseguridad más utilizado. Nuestra app, con más de 30.000 descargas y usuarios mantiene una media de puntuación de 4, lo que nos da una seguridad del valor que estamos sumando a cualquier empresa, universidad o condominio”.

Es un producto que ha tenido gran éxito en España, sobre todo, en colegios mayores y en universidades. Llega a Latino América con el objetivo de garantizar a condominios y negocios el cumplimiento de los protocolos en materia de bioseguridad. El objetivo de este servicio es, según Oscar Aguilera “estar implantados en más de 50 universidades y empresas a finales de año, junto con sus colegios mayores y en más de 30 empresas de más de 1.000 trabajadores”. Es una solución sencilla y asequible para todos aquellos que buscan garantizar la seguridad en los diferentes ámbitos que lo deseen.

