El empresario Glenn Parada ha hecho propio el sueño americano

/COMUNICAE/

Mientras una guerra civil de varias décadas se daba en su país natal El Salvador, Glenn Parada y su familia emigraron a los Estados Unidos a principios de los años 80 buscando una vida mejor, instalándose en Lakewood, Nueva Jersey

«El Salvador estaba en el calor de la guerra cuando nací. Recuerdo que mi padre me mostró una grabación de audio de cuando yo era un bebé», dijo. «Cuando lo reprodujo, podía oírme llorar por los fuertes disparos y soldados gritando. Mi padre me mira y dice: ‘Estábamos debajo de la cama, escondiéndonos, cuando grabé esto».

Después de llegar a Estados Unidos, Glenn aprendió inglés en la escuela, y español en la iglesia. El padre de Parada fue uno de sus primeros modelos a seguir como empresario. Su padre horneaba pan en el pequeño apartamento de la familia y viajaba en autobús para venderlos en las tiendas. El negocio creció y la familia finalmente abrió una panadería donde Glenn trabajaba antes y después de la escuela. El padre de Parada también es ministro evangélico.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Parada decidió unirse al Ejército de los Estados Unidos. Fue entrenado como miembro de la tripulación de un tanque blindado, y sirvió en el extranjero.

«Crecí en una familia muy patriota» dijo. «Mi padre solía llevarme a las bases militares a ver a los soldados. Estaba fascinado por la vida militar y quería retribuir a los Estados Unidos sirviéndole».

Luego de dejar el servicio en 2003, Parada fue introducido al negocio hipotecario de su hermano en Rockville, Maryland. Desafortunadamente, después de una carrera muy exitosa, el mercado de viviendas colapsó debido a la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Entró en la industria en el apogeo del fenómeno de las hipotecas de alto riesgo, aprendió la importancia del manejo del tiempo, la planificación, el ahorro de dinero, técnicas de venta y la humildad. Su carrera despegó. Trabajó en varias empresas de Fortune 500 como Vicepresidente de Capacitación Corporativa y Director de Administración.

Fundó Parada Mortgage en New Jersey en el 2018. En el 2020 Parada abrió su oficina en la «Carretera Multimillonaria» en Palm Beach, Florida, entre el club de golf Mar-a-Lago del presidente Donald Trump y la playa de Lake Worth en la isla.

«Me fui por mi cuenta porque todos los otros prestamistas con los que tenía mi licencia simplemente no daban la milla extra por sus clientes — no cumplieron con las expectativas o fueron demasiado rápidos para decir ‘No'», Parada dijo. «Entiendo que a veces la gente no califica, pero me encanta mostrarles cómo podrían y guiarlos a que lo hagan. De ahí el lema de la compañía: No decimos que no, le mostramos cómo».

Según Forbes, Parada Mortgage ofrece de 15 a 20 hipotecas al mes para sus clientes, con un volumen de negocio anual de 20 millones de dólares. La compañía es la primera y única corredora hipotecaria de propiedad y operación de veteranos hispanos en Palm Beach y aspira a ser la firma de propiedad hispana más grande de su tipo.

«Todos los demás proveedores de hipotecas en Palm Beach son bancos», dijo Glenn Parada a la revista. «Si vas a las listas públicas de consumidores, encontrarás que estamos solos entre un mar de bancos. Encontramos hipotecas para personas que los bancos no pueden, y vamos más allá para ayudar a los clientes. Busco préstamos para personas independientemente de su estatus migratorio, y aún puede aprobar a prestatarios con historial de ingresos por desempleo».

Los empleados de Parada Mortgage son en su mayoría veteranos, muchos de los cuales hablan español, lo que le da a la compañía una ventaja con los clientes hispanos que han enfrentado discriminación en la vivienda durante décadas. La pasión de Glenn Parada por marcar la diferencia ahora lo lleva a incursionar en la política republicana. Ha estado involucrado con coaliciones hispanas y de veteranos durante la exitosa campaña de Trump en 2016 en Nueva Jersey y Pensilvania, entre otras campañas federales y estatales.

Gracias a su estrecha relación con Bill Wheelan, un miembro del Comité Nacional Republicano (RNC) de Palm Beach, Glenn asistió recientemente a la recaudación de fondos anual Lobsterfest del condado de Palm Beach. Se reunió con el congresista republicano de Florida Matt Gaetz (R-FL) y el congresista Brian Mast (R-FL) y el amigo del presidente Trump, Roger Stone.

Muchos candidatos hispanos se han acercado a él para pedirle consejo sobre su campaña y el voto latino. Glenn fue recientemente nombrado Director Político del Estado de Florida para la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA). En esa capacidad, está ayudando a recaudar fondos para la campaña de reelección de Trump y la oficina local.

Parada tiene programado reunirse con Stone nuevamente en el Club 45 USA y visitar Mar-A-Lago, la Casa Blanca de Invierno, a finales de año. Mientras tanto, defenderá a los votantes, candidatos y otros tomadores de decisiones políticos hispanos dentro del Comité Nacional Republicano.

«Crecí en algunas comunidades pobres en los años 90’s que resultan ser fuertemente demócratas. La mentalidad siempre fue ser la víctima, culpar al hombre blanco, odiar a la policía y siempre decir que puedes ser lo que quieras si peleas contra el sistema «, dijo Glenn. «El sistema es el gobierno blanco», dijo Parada. «A medida que crecí, me di cuenta de que todo eso no era cierto. Tenemos el poder de crear nuestro futuro: la mentalidad de la izquierda de «si naces pobre, seguirás siendo pobre», es una mentira. El espíritu emprendedor, el individualismo, la base capitalista, patriótica y cristiana encajan perfectamente con el Partido Republicano».

Más enlaces y recursos sobre Glenn Parada:

https://www.glennparada.com/

https://www.paradamortgage.us

https://www.forbes.com/sites/reginacole/2020/0

https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-16/glenn-parada-launches-first-hispanic-mortgage-company-in-palm-beach-florida

https://disruptmagazine.com/from-veteran-to-disruptor-glenn-parada/

https://thriveglobal.com/stories/from-veteran-to-building-a-mortgage-empire-with-glenn-parada/

https://www.yolodaily.com/from-veteran-to-disruptor-glenn-parada-brings-his-mortgage-empire-to-billionaire-highway-in-palm-beach-florida/

https://www.influencive.com/glenn-parada-is-living-proof-of-the-latino-american-dream/

https://www.americadailypost.com/glenn-parada-the-new-hispanic-voice-of-palm-beach-attends-lobsterfeast-with-roger-stone-congressman-brian-mast-and-congressman-matt-gaetz/

Glenn Parada en las Redes Sociales:

https://www.instagram.com/glennparada/

https://twitter.com/OfficialGparada

https://www.facebook.com/glenn.parada.7

Información de prensa y contacto publicista:

Karinna Berrospi

Email: karinna@disruptvip.com

Disrupt Press Accelerator

https://pressaccelerator.com/

Tony Delgado

Email: anthony@disruptvip.com

Phone: 201-875-8684

Disrupt Magazine – The Voice of Latino Entrepreneurs

https://disruptmagazine.com/

Fuente: Disrupt Media

Fuente Comunicae



Source: Comunicae