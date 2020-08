Cotemar concluye instalación de la plataforma Yaxché-C

/COMUNICAE/

El día de hoy, Grupo Cotemar anunció que concluyó en tiempo y forma la ingeniería, procura, fabricación e instalación del jacket y la plataforma Yaxché-C para Pemex Exploración y Producción, frente a la costa de Campeche

En 2019, se emitió el fallo de la licitación PEP-IR-O-GCSEYP-085-73394.0085190213 para desarrollar servicios de ingeniería, procura y construcción de dos unidades de infraestructura marina, Yaxché-C y Onel-B, al consorcio conformado por las empresas Hoc Offshore/Arendal, Commsa y Cotemar, formalizando jurídicamente este fallo a través de la firma del contrato correspondiente.

El jacket y la plataforma fueron fabricados por Cotemar en la ciudad de Tampico, en 209 días, con la suma de esfuerzos de más de 640 trabajadores nacionales, cumpliendo con los estándares establecidos en costo, tiempo, calidad y seguridad; todos los componentes salieron del patio de fabricación en una embarcación para ser llevados a la Bahía de Campeche para su respectiva instalación.

Heerema Marine Contractor, fue la empresa responsable de la instalación de la cubierta y la plataforma superior de Yaxché-C, la cual indicó que el proyecto, el primero de Heerema para Cotemar, se ejecutó de manera segura, sin incidentes y según lo programado. La plataforma pesa 697.75 toneladas y la parte superior 849.19 toneladas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el campo marino Yaxché-C cuenta con reservas probadas de 18.374 millones de barriles, 42.738 millones de barriles probables y 71.167 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

“Contribuimos responsablemente al desarrollo de México y del sector petrolero, trabajando con efectividad, excelencia, entregando proyectos con altos estándares de calidad, seguridad y protección del medio ambiente ”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Como proveedor de Pemex desde hace más de cuatro décadas, Grupo Cotemar forma parte de la consolidación de la industria petrolera y su cadena de valor, por ello, colabora eficientemente en cada uno de los proyectos en los que participa; operando bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad, protección ambiental y salud.

# # #

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

Vídeos

Cotemar Yaxché

MediaKit

Fuente Comunicae



Source: Comunicae