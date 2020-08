Las obras del AIFA no se detienen, incluso de madrugada: afirma la SEDENA

/COMUNICAE/

El AIFA podrá aliviar la demanda de servicios aeroportuarios en México por los próximos 50 años. Dependiendo de la necesidad, se podrá ampliar para hacerlo más grande gracias a su diseño modular

El Aeropuerto Felipe Ángeles debe estar listo para el 21 de marzo de 2022, así lo dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con esta misión, los ingenieros militares y miles de trabajadores civiles laboran con horarios especiales que, en ocasiones se extienden hasta altas horas de la madrugada.

Existen ciertos procesos que no pueden realizarse de manera pausada, por ejemplo, la cimentación de los edificios principales, se está hablando de cientos de metros cuadrados que deben terminarse en una sola ejecución, por ello existen turnos que van de 7 am a 1 pm, de 1 pm a 8 pm y de 8 pm a 6 am del día siguiente, esto significa que prácticamente se trabaja 23 horas del día.

Los trabajadores del AIFA laboran incluso de madrugada porque saben que esta obra es de suma importancia para el crecimiento del país, México necesita desde hace años de un nuevo aeropuerto que alivie la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una obra de calidad mundial

Que se avance rápidamente de ninguna manera significa que la calidad del proyecto sea pobre, al contrario, se busca garantizar la calidad en beneficio de la seguridad y comodidad de los pasajeros, siempre guiándose por el principio de la austeridad, el objetivo es crear un aeropuerto práctico y vistoso, pero sin gastar en elementos de lujo que no aportan nada de utilidad al diseño final.

El Aeropuerto Santa Lucía podrá aliviar la demanda de servicios aeroportuarios en México por los próximos 50 años, dependiendo de la necesidad, se podrá ampliar para hacerlo más grande gracias a su diseño modular.

Aprovechamiento de los materiales de Texcoco

El aeropuerto de Texcoco fue cancelado, en 3 años de ejecución se tenía un avance de apenas el 35%, además, científicos habían realizado análisis que concluían que el área de Texcoco no era la mejor para construir un aeropuerto, dada sus características que podrían propiciar hundimientos y un gasto permanente en mantenimiento.

Desde las 5 am se pueden ver camiones de carga formados fuera del predio de Texcoco, esperando la revisión del personal de la SEDENA para entrar por material pétreo que será utilizado en el Aeropuerto de Santa Lucía.

Esto se hace para generar un ahorro mucho mayor, dentro del predio de Texcoco se tritura basalto para producir arena, grava y base hidráulica, materiales importantes para la conformación de las pistas de Santa Lucía.

En el predio de Texcoco se cuenta con 6 bancos de materiales, 1 de tezontle y los demás de material pétreo como el basalto, estos tienen un costo 0, solamente se paga a los transportistas que llevan el material al AIFA.

Gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que ya superan los 30,000, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será una realidad, apoyando así el crecimiento de la economía mexicana y el posicionamiento del país en el mercado internacional, así como en los destinos turísticos más importantes del mundo.

