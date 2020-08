La primera colección de bolsos co-creada por Fer Millan junto con sus seguidores

/COMUNICAE/

Como un viaje a los años 1950. Colección de bolsos basada en un modelo de creación y de producción responsable, usando materiales obtenidos de manera sustentable. La colección está compuesta por cuatro modelos: Le Porte Chapeau, La Boîte, La Petite Boîte y La Lettre Ronde

Le Voyage es la primera colección de bolsos creada por Fer Millán y está inspirada en el arte del viaje. Todo comenzó con la pasión de Fer por los años 1950 y el deseo de recrear ese glamour perdido. Dos películas clásicas inspiraron este proyecto: Two for the road con Audrey Hepburn y To catch a Thief con Grace Kelly; ambas se desarrollan en las carreteras y los hermosos escenarios del sur de Francia.

Le Voyage está conformada por cuatro piezas:

– El Porte Chapeau: Es el origen de la colección Le Voyage y reinterpreta la clásica caja de sombrero para viajar de manera elegante y práctica.

– La Boîte: Inspirada en los bolsos icónicos de los años 1950, retoma el glamour del viejo Hollywood a través de un cuerpo cilíndrico que combina elegancia y funcionalidad para siempre tener consigo todo lo necesario.

– La Petite Boîte: Para las ocasiones en las que una solo quiere llevar lo indispensable en una pieza protagónica.

– La Lettre Ronde: Perfecta por su esencia circular y su versatilidad, se puede usar en todas circunstancias, tanto de día como de noche.

Un proyecto responsable con precios justos

Con Le Voyage Fer enfoca el proceso de creación y de producción en los intereses de sus clientes gracias al modelo de la compra por adelantado o pre-order. Al primero preguntarle directamente a sus clientes lo que prefieren, y luego producir artesanalmente los artículos personalizados que pidieron, se eliminan desperdicios, sobreproducción, intermediarios y gastos promocionales innecesarios con el fin de ofrecer una excelente calidad a un precio justo.

Materiales obtenidos de manera sostenible: Cada una de las piezas está hecha con piel proveniente de tenerías italianas certificadas por sus procesos productivos sostenibles.

Co-creado de la mano de todos: Más de 2,000 personas participaron al proceso de co-creación y contribuyeron a las decisiones que le dieron forma a esta colección.

Edición exclusiva

Solo 300 piezas estarán disponibles en pre-order a partir del viernes 7 de agosto 2020 para una entrega en septiembre 2020. Cada artículo será producido sobre pedido y podrá ser personalizado con las iniciales del cliente.

Acerca de Fer Millan

En su personalidad encontrarás espontaneidad, empoderamiento por medio de sus pasiones y una visión de la moda inspirada en el glamour y en la feminidad de las películas clásicas.

El emprendimiento ha sido fundamental en la vida de Fer Millan. CEFEIDA es su marca de joyería de arte con la que promueve una idea de sofisticación a través de piezas únicas e imponentes elaboradas con el talento de artesanos mexicanos.

Su esfuerzo por apoyar el lujo accesible y lo hecho en México la lleva a este nuevo emprendimiento, creando su primera colección de bolsos, compuesta por cuatro modelos atemporales, llamada «Le Voyage» e inspirada en su época favorita, los años 1950.

Para ella el verdadero lujo está en lo hecho a mano. En sus creaciones se refleja su pasión por la moda, por el arte y por la arquitectura, a través de objetos atemporales, esculturales y geométricos.

