HD Ingeniería y Montajes S.A.S, adaptación al cambio en tiempos de Covid

COLOMBIA (Agosto 6 de 2020). ¿Cómo has afrontado la coyuntura generada por el Covid-19? Es una pregunta que me realizaron el pasado viernes cuando me encontraba en una clase virtual, usualmente me planteo la respuesta desde un punto de vista personal y las acciones que he realizado para afrontar la coyuntura, pero esta vez quise dar un enfoque desde la perspectiva empresarial.

En este sentido, traslade la pregunta a la junta directiva de HD Ingeniería y Montajes S.A.S, la respuesta a continuación es un resumen del criterio colectivo de los directivos de la compañía, para poner en contexto al lector, HD Ingeniería y Montajes S.A.S., es una empresa colombiana con más de 10 años de experiencia en la gestión integral de proyectos, desde una etapa inicial, ingeniería y diseño, fabricación, suministro, montaje y etapa final o puesta en marcha.

El impacto que nos ha generado el covid-19 en la organización ha sido de gran magnitud, esto debido a que los sectores con los que tenemos relación comercial han reducido su flujo de trabajo o han tenido que detener sus actividades, esto nos trae diferentes aspectos de los que podremos comentar, pero en general es la falta de flujo de efectivo para las obligaciones o costos fijos de la empresa. Desde el inicio todas nuestras acciones fueron enfocadas en mantener los ingresos de cada trabajador que nos acompaña, esto porque sabemos que el ingreso es parte fundamental de la dinámica de funcionamiento de las familias colombianas y la economía regional.

De igual forma somos conscientes que el sostener la nómina de nuestros colaboradores no podría durar mucho tiempo, si no generamos nuevos recursos para la empresa, es por esto que creamos un comité de innovación y generación de ideas, se realizó una convocatoria interna y se empezó a trabajar diariamente en la forma de adaptarnos a la “nueva normalidad”, diseñar los nuevos canales de comunicación, como poder trasladar algunos puestos de trabajo de forma remota y permanente, crear nuevas formas de comunicación con el cliente y proveedores, diseñar los nuevos programas de capacitación continua para cada uno de los roles en la organización, así como transmitir nuestros productos y servicios por medios digitales, entre otras iniciativas que se siguen trabajando desde el comité.

Bogotá HD Ingeniería y Montajes S.A.S. NIT. 900.343.756 / Calle 23 G # 112-15 gerencia@hdingenieriaymontajes.com / Tel. 315 225 9189 – 301 235 8136 www.hdingenieriaymontajes.com / @hdingenieriaymontajes

Las dificultades siempre van a estar presentes en nuestras vidas, la forma como las afrontamos es una muestra de nuestro carácter, queremos compartir contigo esta reflexión “No importa cómo se vea el panorama, la clave siempre es seguir trabajando diariamente, que las sumas de pequeñas acciones nos llevaran al resultado esperado”.