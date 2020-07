NEORIS se convierte en Socio del Año de Microsoft

/COMUNICAE/

NEORIS, aceleradora digital de origen mexicano, tiene presencia en 9 países de Latinoamérica. La aceleradora de origen mexicano, fue elegida en una convocatoria de más de 64 mil socios de Microsoft a nivel mundial

NEORIS, aceleradora digital líder global, recibió el premio Partner of the Year 2020 de Microsoft, un reconocimiento que otorga la compañía estadounidense a los socios que demuestran excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de la compañía.

La aceleradora de origen mexicano, fue elegida en una convocatoria de más de 64 mil socios de Microsoft a nivel mundial, compitiendo con grandes firmas globales, así como socios especializados locales y regionales. Un comité ejecutivo dentro de la compañía tecnológica evalúa todas las nominaciones y vota para elegir a cada uno de los participantes en cada categoría disponible y cada región. Este año NEORIS resultó ganador para la región de América Latina en la categoría SAP on Azure.

“Ser reconocidos como los mejores en los proyectos de SAP en Azure, es una responsabilidad que en NEORIS tomamos con mucha satisfacción y compromiso, reafirma nuestro liderazgo en el mercado y nos motiva a seguir siendo un socio de negocio de Microsoft enfocado en la excelencia en transformación digital, porque convertir a nuestros clientes en organizaciones ágiles, flexibles y resilientes es nuestro objetivo”, expresó Martín Mendez CEO de NEORIS.

NEORIS fue premiada por el apoyo para la transformación digital de dos compañías de clase mundial en México y Latinoamérica, una del sector retail y otra de la industria de la construcción, en ambos casos para la optimización de su ecosistema que soporta la operación basado en aplicaciones SAP. La ceremonia de premiación se realiza vía web este 22 de Julio, en el marco del evento anual Microsoft Inspire 2020.

La alianza de NEORIS con Microsoft inició en 2014, cuando se formalizó el acercamiento de ambas organizaciones y se generaron compromisos conjuntos con resultados importantes en fechas recientes. Durante este tiempo, NEORIS ha apoyado a sus clientes con soluciones que aprovechan las siguientes plataformas de Microsoft: Azure (SAP on Azure, Migraciones a Azure, Desarrollo de Productos Digitales en Azure, Soluciones analíticas y de inteligencia artificial en Azure) y Microsoft Dynamics 365 (Customer Service, Field Service, Finance and Operations and Power Platform).

Fuente Comunicae



Source: Comunicae