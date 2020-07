La app de SPA de Masajes a Domicilio Zen to Go abre en CDMX

/COMUNICAE/

Zen to Go es la única plataforma tecnológica de masajes profesionales a domicilio desarrollada en la Riviera Maya y lanzada en julio 2019. Hoy en día, Zen to Go cubre la Ciudad de México, Cancún, Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

Zen to Go cuenta con un equipo de terapeutas certificados rigurosamente seleccionados que tiene un promedio de 9 años de experiencia y una larga trayectoria en hoteles y SPA de lujo. Zen to Go ofrece sus servicios en casa para el mismo día y con pocas horas de anticipación.

La plataforma Zen to Go hace que solicitar un masaje sea conveniente, fácil y seguro tanto para locales como turistas. El cliente simplemente selecciona la sesión (individual o en pareja), duración del masaje, dónde y cuándo desea el servicio, y el tipo de masaje (relajante, tejido profundo, deportivo, prenatal o linfático). Al confirmar la reserva, Zen to Go envía un terapeuta certificado al domicilio del cliente con todo lo necesario para el servicio, incluyendo mesa de masaje, aceites, sábanas y música relajante. El cliente puede administrar su reserva, incluyendo cancelaciones, modificaciones y valoraciones, todo en línea, sin tener que hablar con una operadora ni usar servicios de mensajería.

«Lanzar Zen to Go en la Riviera Maya y CDMX ha sido un sueño cumplido para nosotros,” dice Diego Yrivarren, co-fundador de Zen to Go. “En México tenemos un mercado potencial importante, donde las personas son cada vez más conscientes de lo importante que es incorporar rutinas de bienestar en sus vidas. Zen to Go lleva bienestar a domicilio, tanto a locales que aprovechan nuestros horarios flexibles como a turistas que llegan a casas vacacionales y que desean un masaje 5 estrellas.”

“Nada de esto sería posible sin la calidad profesional y humana de nuestro equipo de terapeutas. Por eso parte de nuestra misión es elevar la calidad de vida de nuestros terapeutas, dejándoles escoger sus horarios, sus zonas de trabajo y pagándoles más del doble de comisión que en cualquier hotel de lujo de la ciudad. Es un modelo donde ganamos todos.»

Beneficios para clientes

– Sin salir de casa, con horarios todos los días de 8 am a 10 pm, y sin penalidades de cancelación hasta 4 horas antes del servicio

– Precios competitivos en comparación con otros servicios de masajes en SPAs de lujo

– Terapeutas certificados y rigurosamente seleccionados con un mínimo de 5 años de experiencia

– Plataforma segura con encriptación de datos de 256 bits

– Todo en línea – reserva, administra, paga, cancela y valora la reserva

– Pagar fácil y seguro – con cualquier tarjeta de débito y crédito

Clave Zen – programa de referencia – gana $300 y obsequia $200 pesos

El cliente puede obtener saldos Zen al referir Zen to Go a sus amig@s y compartirles su Clave Zen. Cada amig@ que haga su primera reserva usando la Clave Zen del cliente recibirá un descuento de $200 pesos inmediatamente. El saldo Zen del cliente será aumentado por $300 apenas la reserva de su amig@ haya sido completada. Mientras más comparta el cliente su Clave Zen, más posibilidades de obtener saldo a favor para ser aplicados contra futuras reservas a manera de descuentos.

SPA de Masajes Corporativos en Oficina o Eventos

Los terapeutas de Zen to Go se trasladan a las oficinas corporativas del cliente con todo el equipo que se necesita para ofrecer una experiencia de relajación inmejorable en el lugar de trabajo: mesa de trabajo y/o silla Shiatsu, aceites corporales y música. El cliente indíca cuántas personas se atenderán, a qué horas, y si alguna de ellas tiene alguna necesidad o situación especial (por ejemplo, tienen masaje especiales para embarazadas), y se realiza un presupuesto personalizado a sus necesidades. Dependiendo del número de masajes que se necesiten y/o horarios del cliente, Zen to Go puede enviar uno o varios terapeutas.

Entre los beneficios del SPA corporativo se encuentran:

– Promueve una relajación generalizada y un aumento del bienestar físico y mental

– Disminuye el estrés y sus consecuencias más comunes, como la falta de concentración y el agotamiento

– Incrementa la productividad y la conformidad de cada empleado

– Disminuye problemas y disputas laborales ya que incrementa la empatía

– Mejora la imagen empresarial ante los empleados

– Es una amenidad muy original para los invitados a los eventos

Masajes para pequeños Hoteles, SPAs y Administradores de Renta Vacacional

Zen to Go se encarga de mejorar los ingresos y reputación de los negocios pequeños o boutique al poner a los mejores terapeutas de la ciudad a su disposición. Hoteles pequeños SPAs boutique o administradores de renta vacacional pueden llegar a perder ingresos por falta de terapeutas. Zen to Go facilita y consiente a sus huéspedes con masajes de lujo en su hotel, SPA o casa de vacaciones. Estos negocios administran sus reservaciones completamente en línea en una plataforma amigable y fácil de usar.​

Aplicaciones de iPhone y Android

Zen to Go está cerca de lanzar al público sus aplicaciones móviles para llegar a más clientes. Mientras tanto, la plataforma en línea www.zentogo.com.mx es amigable para teléfonos celulares y tiene todas las funcionalidades para agendar, pagar y valorar el sevicio de masajes.

Zen to Go obtiene la Acreditación BBB

Zen to Go está comprometido con el Código de Mejores Prácticas Comerciales BBB. En enero 2020, Zen to Go anunció su acreditación otorgada por BBB para México. Como un Negocio Acreditado BBB, Zen to Go promueve la confianza en el mercado.

De acuerdo con informes de BBB realizados en Norteamérica por Princeton Research, siete de cada diez consumidores mencionan que son más propensos a comprar en una empresa que ostenta el sello de acreditación BBB. Better Business Bureau es un recurso para el público, que proporciona información objetiva acerca de los negocios.

«Nos complace ser una Negocio Acreditado BBB porque valoramos la construcción de confianza con nuestros clientes», dijo Diego Yrivarren, Co-fundador de Zen to Go. «Nuestra acreditación les proporciona a nuestros clientes la certeza en que nuestro compromiso es mantener altos estándares éticos de conducta y seguridad.»

Los negocios acreditados por BBB deben adherirse al “Código de Mejores Prácticas Comerciales BBB” que son un amplio conjunto de políticas, procedimientos y mejores prácticas que representan confiabilidad en el mercado. Los estándares ayudan a la construcción de confianza, que encarna la integridad, la publicidad honesta y a decir la verdad, ser transparente, honrar las promesas, ser responsivo y salvaguardar la privacidad.

Protocolo sanitario ante el COVID-19

Se ha reforzado el protocolo sanitario ante el COVID-19. La versión más actualizada se encuentra disponible en: https://www.zentogo.com.mx/faq/cual-es-su-protocolo-sanitario-ante-el-covid-19

