Dona Cotemar 2 mil oxímetros de pulso a la Secretaría de Salud de la CDMX para el combate del Covid-19

Como parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), Grupo Cotemar entregó para donación 2 mil oxímetros de pulso para la medición de la concentración de oxígeno en sangre y frecuencia cardiaca, dispositivo indispensable en el combate del Covid-19. El donativo fue entregado al sistema de salud del gobierno de la Ciudad de México

El PACMA es el programa de responsabilidad social que PEMEX implementa de la mano de sus proveedores, para impulsar el desarrollo sustentable comunitario.

“Los oximetros son una herramienta indispensable para ayudar a detectar la neumonía asociada al coronavirus en etapas tempranas, por ello, trabajamos conjuntamente con PEMEX y las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno, sumando esfuerzos con insumos y materiales que se requieren en estos momentos”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar es una empresa con empatía social que cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo que participa activamente en los asuntos de la comunidad.

Fuente Comunicae



