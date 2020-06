The Ritz Carlton Residences Sunny Isles Beach, una maravilla arquitectónica en el Sur de Florida

/COMUNICAE/

El cuarto y último penthouse restante en la torre de lujo frente al mar se vendió por $25.5 millones

The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach, es una de las direcciones más sofisticadas del Sur de la Florida frente al océano. El edificio de condominios de 52 pisos de alto y ultra lujo es la elogiada creación de Fortune International Group y Château Group. Será gerenciado por The Ritz-Carlton Hotel Company, garantizando el servicio y las comodidades de los que tendrán el privilegio de vivir en el rascacielos. Los legendarios servicios del The Ritz-Carlton se adaptarán a las preferencias y los deseos individuales, donde damas y caballeros servirán a damas y caballeros. Momentos creados a la medida, acompañados por el nivel de atención al detalle, el confort y la elegancia, no tendrán paralelo y redefinirán la experiencia y el estilo de vida de lujo para individuos afluentes en el Sur de la Florida.

Además de anunciar este hito, los desarrolladores han indicado que las ventas en la propiedad han sido exitosas. El año pasado, el edificio de condominios –que está ya prácticamente vendido– tuvo transacciones por más de $150 millones en ventas durante la pre-construcción. La procedencia de los compradores ha sido muy variada, y la mayoría procede de los Estados Unidos, América Latina y Europa.

“Este es un día de gran orgullo para nuestro equipo de visionarios”, dijo Edgardo Defortuna, presidente y director ejecutivo de Fortune International Group. “A escala internacional, no se puede restar importancia a la inauguración de nuestra torre. Ha sido uno de los proyectos de los que más se ha hablado en todo el mundo. Los compradores familiarizados con la marca The Ritz-Carlton, conocen el nivel de servicio que esperan recibir cuando viven en una propiedad de alto nivel como esta. Cada comodidad que puedan concebir estará a su alcance”.

“Estamos encantados de exhibir este edificio al mundo y de celebrar el entusiasmo constante en torno a su inauguración”, dijo Manuel Grosskopf, director ejecutivo de Château Group. “El interés de los compradores ha sido un testimonio de la fortaleza de la marca The Ritz-Carlton, de su visibilidad mundial y de su consiguiente atractivo. Nuestros compradores saben que estas residencias les ofrecerán todas las ventajas de un resort de cinco estrellas, sin el tráfico transitorio de un hotel. Las necesidades de nuestros residentes serán satisfechas incluso antes de que ellos siquiera sepan que las tienen. Es una oportunidad que no se puede pasar por alto”.

Para los directores de empresas, los altos ejecutivos y VIP que viajan con frecuencia, The Residences están preparadas para convertirse en su hogar. Cada residente disfrutará servicios de conserjería de categoría de hoteles de lujo –servicios de limpieza y mantenimiento, transporte entre la residencia y el aeropuerto, entradas a los espectáculos más célebres, reservaciones en restaurantes, actividades y programas educativos para los chicos, eventos organizados a diario, hasta las flores favoritas arregladas en jarrones en el vestíbulo y los víveres guardados en el refrigerador– para asegurar la sensación de que todo está en el lugar perfecto.

Los residentes también tendrán la oportunidad de compartir el esplendor de su estilo de vida en la playa, con sus invitados, a la vez que disfrutan de una privacidad excepcional. El club en el piso 33 cuenta con ocho suites individuales para invitados, exclusivas para familiares y amistades de los dueños. Estos invitados disfrutarán el nivel de servicio de The Ritz-Carlton con servicio doméstico diario y acceso a las instalaciones del edificio.

Desde el inicio de comercialización en el 2015, la venta total de los cuatro penthouses ha sido uno de los indicadores más textuales del notable atractivo de la torre. La última transacción tuvo lugar a principios de febrero. En total, las ventas del cuarteto de espaciosas unidades, abundantes en comodidades, han sumado más de $82 millones. Este logro durante la etapa de pre-construcción prácticamente no tiene paralelo en el mercado local, donde la mayoría de los penthouses se venden después que el edificio se ha inaugurado oficialmente, lo cual destaca una vez más el atractivo singular del proyecto.

La silueta de The Residences, inspirada en el océano, es inconfundible, creada para iluminar la costa con su fachada reluciente, compuesta por más de 34,000 metros cuadrados de cristal (o más de 6,000 paneles de vidrio en total). La excepcional torre, el primer edificio al norte de Bal Harbour, tiene una ubicación privilegiada, con 83 metros lineales de playa. Los diseños de The Residences son obra del renombrado arquitecto Bernardo Fort-Brescia, de Arquitectonica, y los interiores son una creación del aclamado arquitecto florentino Michele Bönan. El edificio, que cuenta con 209 residencias, tendrá un club privado en el nivel 33, restaurante, servicio de playa, piscina, club para niños, spa de servicio completo, gimnasio y centro de bienestar, entre otras instalaciones de primera. El precio de las residencias empieza en $2.6 millones.

Otros detalles notables de las residencias –todas preparadas para tecnología inteligente—son los amplios vestidores, los cuartos de lavandería con lavadora y secadora grandes, y la conexión para Wi-Fi e Internet de alta velocidad. Los penthouses tienen terrazas con jardín de exuberante vegetación, que abarcan un área de 185 a 372 metros cuadrados, piscina privada y cocina de verano, armarios italianos diseñados a la medida, habitación para el personal de servicio y dormitorios estilo suite bien decorados. La galería de ventas está en 15800 Collins Avenue, en Sunny Isles Beach. http://www.theresidencessunnyislesbeach.com.

