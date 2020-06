Dona Cotemar víveres al DIF Carmen para atender a la población afectada por la tormenta tropical Cristóbal

/COMUNICAE/

Ante la situación crítica que viven las familias de la comunidad de Aguacatal, afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, Cotemar llevó a cabo una donación de víveres para atender a 100 familias evacuadas por el desbordamiento de los ríos Candelaria y Chumpán

La donación fue coordinada con el DIF Carmen, quien gestiona los esfuerzos de solidaridad de la comunidad y se entregaron a la presidenta de la institución, Viridiana Suárez de Rosas, quien estuvo acompañada por la directora, Mayela Rangel Herrera. Entre otros víveres, se entregaron botellas de agua purificada, comida enlatada, avena, galletas y productos de primera necesidad, para atender a las familias que actualmente se encuentran en el refugio instalado en la misma comunidad.

“Aguacatal es la zona más afectada por la tormenta tropical Cristóbal, todas estas familias necesitan del apoyo de la comunidad. Hay quienes perdieron su casa y todas sus pertenencias, por lo que es importante coordinar los esfuerzos de solidaridad con el DIF Carmen para enfocar los esfuerzos en lo que en realidad hace falta”, señaló una fuente interna de Cotemar.

“Somos parte de esta comunidad y estamos comprometidos con ella, por ello, de acuerdo con nuestros valores institucionales, colaboramos con las autoridades municipales para apoyar los esfuerzos de alivio y rescate”, afirman desde Cotemar.

Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo que participa activamente en los asuntos de la comunidad.

Más información: https://bit.ly/DonacionCristobalCotemarDIF

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con los clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

Fuente Comunicae



