Cuentas presenta su solicitud de registro en NASDAQ

Cuentas, Inc. (OTCQB: CUEN) (“Cuentas”), Fintech líder proveedora de soluciones de banca móvil y de pago orientadas a servir a las comunidades hispanas y latinas, presentó su solicitud formal para listar sus acciones ordinarias en el Mercado de Capitales NASDAQ

“Convertirse en una empresa que cotiza en el NASDAQ será un hito importante para Cuentas que aprovecha el impulso del reciente lanzamiento de nuestra tarjeta GPR Cuentas y la aplicación móvil”, declaró Michael De Prado, cofundador y presidente. “Esperamos que el paso al NASDAQ sirva para aumentar la visibilidad de Cuentas y mejorar la liquidez de las operaciones, ampliando nuestro atractivo a una base de accionistas más amplia, a medida que ejecutamos nuestro plan de negocios e impulsamos el valor a largo plazo para los accionistas”.

“Después de casi 4 años en la arena pública, la gerencia está muy orgullosa de alcanzar este importante hito y con toda humildad y orgullo, queremos agradecer a todos por su apoyo, fe, paciencia y dedicación que permitieron a la gerencia alcanzar este hito”, declaró Arik Maimon, co-fundador y CEO. “Hay mucho más por venir en este proceso y esperamos que todos los accionistas estén muy orgullosos de Cuentas en las próximas semanas”.

La aplicación móvil de Cuentas y los servicios prepago de Mastercard proporcionan una solución financiera integral para los más de 20 millones de hispanos y latinos de Estados Unidos que no tienen acceso a la banca, o tienen sólo un acceso restringido, brindando acceso al sistema financiero de Estados Unidos a aquellos que no pueden o prefieren no realizar operaciones bancarias en una institución financiera tradicional, al tiempo que permiten una mayor funcionalidad que la que ofrece un banco tradicional.

La tarjeta prepago Mastercard Cuentas, una tarjeta recargable de propósito general (GPR) patentada, proporciona una cuenta asegurada por la FDIC con funciones bancarias, acceso a cajeros automáticos, depósito directo, recarga de efectivo, transferencias de dinero gratuitas de “envío” o “solicitud” de Cuentas App a Cuentas App, y capacidades de banca móvil, entre otras funciones clave de Cuentas App, como la compra de tarjetas de regalo con descuento, incluyendo Amazon Cash, Sony Playstation, Microsoft Xbox, Burger King, etc. y la capacidad de escanear y cargar tarjetas de tránsito masivo (disponible en Los Ángeles, Connecticut, Michigan, y próximamente en la ciudad de Nueva York).

Las próximas actualizaciones de la App también incluirán remesas internacionales transfronterizas y otros servicios como el pago de facturas internacionales, mientras que los titulares de US Cuentas App que utilicen la Cuentas Mobile App podrán pagar directamente las facturas de servicios públicos y otras facturas de sus familiares en otros países como México.

Ya disponible para su descarga en Apple App Store y Google Play Store, la aplicación Cuentas Mobile App permite a los consumidores activar fácilmente su tarjeta prepaga Mastercard de Cuentas, revisar el saldo de su cuenta y realizar transacciones financieras.

Cuentas también está introduciendo transferencias gratuitas de tarjeta a tarjeta de una tarjeta de Cuentas a otras tarjetas de Cuentas, lo cual creen que será una característica muy útil y competitiva.

Sobre Cuentas

Cuentas, Inc. (OTCQB: CUEN) es un proveedor de servicios de banca y comercio electrónicos con tecnología propietaria que tiene como objetivo proporcionar soluciones para la población hispana y latina no bancarizada y no bancarizada. Sus servicios incluyen, entre otros, la banca móvil, la banca en línea, el débito prepagado, la ACH y los depósitos móviles, el envío de dinero en efectivo, la transferencia de dinero de par a par y el acceso a cuentas bancarias para clientes que antes no podían obtener cuentas bancarias. La tarjeta recargable de propósito general (GPR) de propiedad exclusiva de Cuentas ofrece a los titulares una billetera digital, descuentos para compras en las principales tiendas físicas y en línea, recompensas y la posibilidad de comprar contenido digital. Para obtener más información, visitar https://cuentas.com.

Declaraciones con vistas al futuro

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define ese término en la sección 27a de la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y en la sección 21e de la Ley del mercado de valores de los Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada. Las declaraciones en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones de carácter prospectivo e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Con excepción de la información histórica presentada aquí, los asuntos discutidos en este comunicado de prensa contienen declaraciones a futuro que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro, desempeño o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluyendo que cumpliremos con el estándar para cotizar en NASDAQ o que tendremos éxito en nuestro lanzamiento de la tarjeta GPR y la aplicación móvil Cuentas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo las declaraciones que están precedidas, seguidas o que incluyen palabras como “creer”, “planear” o “esperar” o declaraciones similares son declaraciones de futuro.

