6 tips para hacer de la pandemia algo bueno para las empresas por De la Paz, Costemalle – DFK

90% de las empresas mexicanas se vieron seriamente afectadas debido a la pandemia. 70% de las empresas a podido adaptarse a la pandemia mediante estrategias de Home Office

Han pasado más de 50 días de declararse la pandemia, se ha visto que el 90% de las empresas se vieron afectadas. Sin embargo, no todas se afectaron de la misma forma y al mismo tiempo.

El 70% de las empresas de administración, gestión empresarial, planeación y publicidad o marketing pudieron adaptarse a una nueva forma de trabajo online por medio de la implementación de Home Office. De esta forma brindan a sus trabajadores la oportunidad de operar desde casa de forma óptima y segura, y a sus clientes un servicio de calidad incluso en épocas difíciles.

En cuanto al sector salud al verse sobresaturado por la emergencia se permitió que empresas dentales auditivas puedan atender emergencias de sus clientes para así evitar que las personas acudan a un hospital por una emergencia que puede ser atendida en otro lugar sin necesidad de pararse en un hospital y correr algún riesgo.

Estas empresas han tenido la oportunidad de adaptarse y no cerrar por completo su servicio, pero esto pudiera resultar contraproducente, cuando no se cuenta con un aliado experto como De la Paz, Costemalle – DFK. Ya que en ocasiones cuando no se cuenta con una buena administración y organización de recursos dentro de la empresa, puede resultar más caro abrir que, solo cerrar y liquidar la nómina.

Es transcendental contar con un equipo especializado que permita a las empresas administrarse y crear un plan para emergencias o imprevistos, de esta forma se previenen y sufren menos en una emergencia como la que se atraviesa en este momento.

De La Paz, Costemalle – DFK brinda a sus clientes y a las empresas mexicanas los siguientes tips para hacer de la pandemia una oportunidad de crecimiento empresarial:

Contar con un equipo experto que guíe a la empresa en su gestión contable y administrativa

Contar con un equipo que administre los recursos de la empresa de forma óptima permitirá aprovechar cada elemento y recurso de la empresa, de tal forma que se cree y fomente una cultura de prevención y optimización de recursos.

Aliarse a un experto como De la Paz, Costemalle – DFK que brinde seguridad económica y optimice lo recursos con que se cuenta en la empresa para hacerlos eficientes

En temas de recursos financieros es muy importante contar con un experto que sepa optimizar todos los recursos económicos con que se cuenten y crear estrategias para ahorrar lo más que sea posible en la operatividad diaria. Esto solo se logra con la experiencia y estudio de casos de éxitos. En De la Paz, Costemalle – DFK se brinda un equipo que cuenta con las características necesarias para cada la empresa y las necesidades que presente.

Adaptarse a las nuevas formas tecnológicas de operar y vender online

Siempre existirán nuevas formas de operar y generar ventas. Se debe mantener la mente abierta, ver como se mueve el mercado, los competidores y el sector empresarial en general. Brindar a los clientes y colaboradores seguridad al usar las plataformas online para continuar operando será un gran paso para evolucionar la empresa y crecer.

Optimizar los documentos que permitan visualizar la transparencia de la empresa ante cualquier instancia legal, fiscal y/o administrativa

En De la Paz, Costemalle – DFK, saben lo importante que es mantener transparencia con las autoridades pertinentes sobre los ingresos, egresos y operatividad de la empresa, por esta razón cuentan con las herramientas necesarias que permiten a las empresas optimizar tiempos y anticiparse a los requerimientos del SAT (Servicio de Administración tributaria). A partir del RFC de cualquier empresa se obtienen todos los CFDIs relacionados (ingresos, gastos, nómina), lo que permite e identificar contingencias de cumplimiento fiscal y obligaciones electrónicas.

Crear equipos de supervisión de cada área que permitan detectar alguna oportunidad de crecimiento o cambio para crecer

La creación de equipos de trabajo emergente en época de pandemia o emergencia ayudarán a la empresa a supervisar cada equipo de trabajo. De esta forma no se comprometen resultados, y se optimizan tiempos. Estos equipos tienen la responsabilidad de estar al pendiente de las necesidades de la parte operativa de la empresa y optimizar procesos.

Plantear metas a corto, mediano y largo plazo que permita medir de forma óptima y constante

Hay que tomar en cuanta que el ritmo de trabajo cambia, con base en esto es importante crear nuevas metas con periodicidad exacta y dar seguimiento puntual a quien las desarrolla y opera para así no comprometer resultados. Las metas deben estar claras para todas las partes y deben existir en todas las áreas y niveles.

Las emergencias pueden surgir en todo momento, siempre serán imprevistos y por eso se recomienda tener a un equipo experto aliado como De la Paz, Costemalle – DFK, que brinda un equipo profesión al para atender cada área de la empresa y hacer un plan de emergencia o gestión de riesgo en el cual se establecerán lo escenarios en los que la empresa puede surgir algún imprevisto y prevenirse para ello.

De la Paz Costemalle-DFK empresa mexicana enfocada en brindar soluciones integrales y personalizadas en administración, auditoria, consultoría legal y fiscal, convirtiéndose en un confiable experto en la asesoría, dirección y administración de las empresas. A lo largo de sus más de 55 años de experiencia, brinda a cada cliente atención y soluciones a la medida de sus necesidades. De la Paz Costemalle DFK se compromete con el desarrollo de las empresas mexicanas, trabajando en la generación y personalización de estrategias de alto nivel y experiencia.

De la Paz, Costemalle – DFK

