Dona Grupo Cotemar insumos médicos al IMSS de Ciudad del Carmen, para ayudar al combate del COVID-19

Para seguir contribuyendo con el combate del COVID-19, Grupo Cotemar entregó hoy al Hospital General de Zona Nº 4 del IMSS de Ciudad del Carmen, una donación de insumos destinados a la protección del cuerpo médico que brinda atención a la población

“Con esta acción continuamos con nuestro compromiso de solidaridad con la comunidad. El personal médico situado en la primera línea de la batalla contra este virus, merece el respaldo de todos y cada uno de nosotros. Sumar esfuerzos en protección de su seguridad es una de las formas en las que podemos contibuir para superar esta emergencia lo antes posible”, señaló una fuente interna de Cotemar.

La donación realizada consiste en:

– 200 piezas de overol tipo Tyvek.

– 1000 piezas de mascarillas KN95.

– 17 piezas de termómetro digital.

– 1500 piezas de caretas de seguridad.

Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo que participa activamente ne los asuntos de la comunidad.

Consulta: https://bit.ly/IMSSCotemar

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

