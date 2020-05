El Virus somos nosotros: Gerardo Islas

/COMUNICAE/

El diputado Gerardo Islas Maldonado exhortó a reactivar la economía y aprovechar el confinamiento ante la actual pandemia de Covid-19 para la transición a una etapa de comercio electrónico que nos permita avanzar en el tema de desarrollo económico.

Durante la participación en la Comisión de Desarrollo Económico en Sesión virtual y con la asistencia de la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, Gerardo Islas ,diputado representante del Distrito 22 en Puebla, destacó que no debemos frenar esfuerzos y seguir trabajando con la ayuda de empresas tecnológicas en esta importante transformación digital.

“El virus no es el Covid 19, el virus somos nosotros los que no hemos entendido o no hemos hecho entender a la gente que nos escucha que no salgan. Debemos caminar a una economía regional que permita abrir oportunidades a las comunidades donde nunca pensaron vender productos de la canasta básica a través de una plataforma digital o de un teléfono. En la actualidad la mayor parte de nuestro estado sino conocen plataformas de comercio, si conocen Facebook”, indicó.

“Una forma de activar la economía es a través del consumo de productos locales. Hace unos días tuve comunicación directa con el CEO para América Latina y México de Alibaba Group una de las empresas más grandes que hay en el mundo que a diferencia de Amazon, trabajan incluso en temas industriales, farmacéuticos y textiles directamente con quienes son los fabricantes de cada producto. Sin lugar a dudas este tipo de comercio tendrá un auge mayor. Un ejemplo es la economía en china que repunto con el trabajo directo de los productos regionales vendidos desde casa a través del famoso Market Place para la venta directa a un destinatario final”, reveló Gerardo Islas.

Además destacó la importancia de capacitar a nuestros comerciantes locales para llevar el desarrollo de este tipo de comercio a nivel nacional.

“Les estaré presentando este proyecto de Aldeas, para que productos del interior de nuestro Estado y de nuestras regiones que conocemos bien, puedan ser llevados a otro nivel de comercio incluso nacional e internacional. Debemos estar listos para la transformación digital, para que cada uno de los comercios que hoy, no saben y ven muy lejano el cobrar un producto a través de una plataforma paypal o con una transferencia se les pueda capacitar en línea”, dijo.

Finalmente durante su participación destacó la importancia del trabajo de Nafinsa en el programa Impulso a Pymes y solicitó información sobre empresas que han cerrado en forma parcial y totalmente en el Estado.

El diputado Gerardo Islas respaldó por su parte el Decreto del Gobernador, Miguel Barbosa, acerca del tema de Hoy No Circula en Puebla que se implementará a partir del 11 de Mayo. Lo anterior, tras señalar que es necesario un control por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte con el número real de los vehículos de reparto a domicilio que están circulando para que no afecte el servicio de alimentación a las familias poblanas en el Estado.

