Million Dollar Vegan: $100,000 dólares en comida a base de plantas para trabajadores de la salud y personas más vulnerables

/COMUNICAE/

La campaña Million Dollar Vegan es una organización mundial, conocida por desafiar al Papa y al Presidente de los Estados Unidos para volverse veganos durante un mes a cambio de 1 millón de dólares para donar a organizaciones benéficas. La campaña ahora está donando $100,000 dólares en alimentos y suministros en 10 países

Million Dollar Vegan busca crear conciencia sobre cómo la cría y el consumo de animales afectan el medio ambiente, tanto a los animales de granja como los salvajes, y la salud humana, incluidos los riesgos globales de enfermedades zoonóticas y la resistencia a los antibióticos.

La campaña está respaldada por celebridades y también por destacados médicos, médicas, científicos y científicas.

La campaña estará desplegándose en 10 países a lo largo de mayo. Million Dollar Vegan estará presente en 6 ciudades en México, en donde con el apoyo de restaurantes veganos y organizaciones se hará entrega de comidas en comunidades vulnerables.

Entre ellas: Saltillo, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Playa del Carmen.

Million Dollar Vegan tiene como objetivo apoyar y cuidar a las personas más necesitadas durante la pandemia de COVID-19, y al mismo tiempo crear conciencia sobre cómo surgen y se propagan las pandemias para tratar de prevenir otra que quizá sea más devastadora. Para esto, la campaña cuenta con el respaldo y la guía de expertos y expertas que incluyen al Dr. Michael Greger (experto en salud pública y autor de Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching), el Dr. Neal Barnard (Presidente del Comité de Médicos para la Medicina Responsable), Dr. Peter Li (Profesor Asociado de Política de Asia Oriental), Dr. Aysha Akhtar (neuróloga y autora de Animales y Salud Pública), Dr. T Colin Campbell (Profesor Emérito de Bioquímica Nutricional, Universidad de Cornell) y Dr. Ariel Kraselnik (cardiólogo).

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de animales. [1]

El Dr. Kraselnik dice: “Las pandemias de gripe continuarán si insistimos en amontonar animales para nuestro consumo”.

Por su parte el Dr. Neal Barnard dice: “Sacar a los animales de nuestro plato colectivo contribuiría en gran medida a prevenir futuras pandemias y al mismo tiempo mejoraría nuestra salud y nuestro medio ambiente”.

Mientras que los científicos hacen la conexión entre las pandemias y el trato hacia los animales, los nutricionistas y los médicos también comparten investigaciones que indican que comer alimentos a base de plantas puede ayudar a fortalecer y apoyar el sistema inmunológico.

En referencia, el Dr. Campbell, del Centro de Estudios Nutricionales comenta: “Una dieta basada en plantas de alimentos integrales puede prevenir, tal vez incluso revertir, las enfermedades degenerativas crónicas que hacen que las personas mayores sean más susceptibles al COVID-19 al tiempo que aumenta la inmunidad al inactivar el COVID- 19 en sí”.

Million Dollar Vegan dice que “nunca ha habido un momento más importante para que las personas tomen conciencia sobre su relación con los animales, cambien a una dieta basada en plantas y se unan a su campaña global y #QuitemosLasPandemiasDelMenú”.

Jessica González, Gerente de Campaña de Million Dollar Vegan en México, dice: “COVID-19 es un claro recordatorio de que toda la vida en la Tierra está conectada y si deseamos preservar nuestras propias vidas, también debemos esforzarnos por preservar la vida de los demás incluyendo a los animales”.

Notas para los editores

Para una entrevista, favor de contactar a:

Jessica Gonzalez Castro

jessica@milliondollarvegan.com

984 1406758

Imágenes para usar aquí.

“Para obtener más información sobre cómo comer y criar animales produce enfermedades zoonóticas y resistencia a los antibióticos, visitar MillionDollarVegan.com/es“.

Información adicional sobre zoonosis

La larga historia de explotación de animales para su carne, leche, huevos y pieles significa que también hay una larga historia de enfermedades graves y muertes generalizadas en personas: se cree que la tuberculosis se adquirió de la domesticación de cabras; tos ferina de cerdos domesticados; tifus de gallinas domésticas; lepra del búfalo de agua; y el virus del resfriado de vacas o caballos. [3]

La pandemia de gripe de 1918 mató a 50-100 millones de personas y se originó en aves. [4] Más recientemente, el virus del SARS, que se cree que se originó en otro mercado de animales vivos [5], se propagó a más de 8,000 personas en todo el mundo y le costó a la economía global un estimado de $ 40 mil millones. [6] Luego vino la “gripe porcina” H1N1, que se cree que se originó en los cerdos, que infectó a alrededor de 60.8 millones de personas. [7] Esto fue seguido por MERS, otro coronavirus mortal, que surgió directamente de un sector industrializado de camellos en el Medio Oriente. [8] Y luego, en 2013, la “gripe aviar” H7N9 surgió de las aves de corral, enfermando a más de 1,500 personas y matando a aproximadamente el 40 por ciento de ellas. [9]

Los científicos coinciden en que alrededor del 75 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. [10]

Referencias

[1] Zoonotic Diseases, CDC

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html

[2] Michael Greger MD, Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching, Lantern Books, US; 1 edition (6 Dec. 2006)

[3] Hannah Hoag, ‘Study revives bird origin for 1918 flu pandemic’, Nature, 16 Feb 2014

https://www.nature.com/news/study-revives-bird-origin-for-1918-flu-pandemic-1.14723

[4] Aylin Woodward, ‘Both the new coronavirus and SARS outbreaks likely started in Chinese wet markets,’ Business Insider, 26 Feb 2020

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-chinese-wet-market-photos-2020-1?r=US&IR=T

[5] Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats; Knobler S, Mahmoud A, Lemon S, et al., editors. Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: Workshop Summary. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004. THE IMPACT OF THE SARS EPIDEMIC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92486/

[6] 2009 H1N1 Pandemic (H1N1pdm09 virus)’, Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html

[7] Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)’, World Health Organization, 11 Mar 2019

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)

[8] Helen Branswell, ‘What happened to bird flu? How a major threat to human health faded from view’, Stat News, 13 Feb 2019

https://www.statnews.com/2019/02/13/bird-flu-mutations-outlook/

[9] ‘Zoonotic diseases’, Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html

Fuente Comunicae



Source: Comunicae