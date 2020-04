Arranca la primer agencia de consultoría en Amazon y Mercadolibre en Monterrey

/COMUNICAE/

Autoempleado, la primera agencia de consultoría y acelerador de e–commerce en Monterrey, Nuevo León, lanza su sitio web y comienza operaciones en asesoramiento comercial en http://www.autoempleado.mx. ¿A quién se dirige esta innovadora consultoría? Al comerciante digital del siglo XXI, empresas y a todo aquel que quiera tanto desarrollar su negocio como generar utilidades por medio de los grandes marketplaces como Amazon o Mercado Libre

Para los emprendedores que cuenten con una cadena de distribución de productos listos para comercializarse, Amazon y Mercado Libre representan una gran oportunidad para mercar en un canal de venta adicional. Las ferreterías, fábricas o comercializadoras, sin duda alguna, se beneficiarían de la orientación que brinda Autoempleado para posicionarse en estas plataformas.

Asimismo, la consultoría orienta a las empresas para desarrollar u optimizar un área de comercio electrónico, por medio de un certero análisis de las capacidades del negocio y las posibilidades de colocarse en dichos marketplaces.

¿Por qué e-commerce? Porque para allá se dirige el comercio. En las plataformas, como Amazon o Mercado Libre, se genera 52% de las ventas globales en comercio electrónico. Pero no todas las transacciones se llevan a cabo en estos dos últimos sitios, Autoempleado también se especializa en otros sitios con gran potencial como Linio y Claroshop.

Mercado Libre y Amazon presumen el mayor tráfico de compradores a sus respectivos sitios, al mismo tiempo su crecimiento a futuro se antoja prometedor. No obstante, para vender en estos marketplaces es necesario conocer sus tejes y manejes . Ahí es donde el know how de Autoempleado entra en juego. La experiencia y entendimiento en la materia hacen de la consultoría un agente imprescindible para todo aquel que busque iniciarse en comercio electrónico, o bien, aumentar ventas si ya se cuenta con un antecedente en el sector.

El equipo que conforma la consultoría cuenta con años de aprendizaje y experiencia que se traducen en conocimiento para generar rentabilidad a corto plazo. Ahí se enfoca la misión de Autoempleado, en impulsar, por medio de su comprensión del e-commerce, tanto al emprendedor digital como a comercializadoras, fabricantes o tiendas de retail.

La consultoría es más que asesoramientos simplistas o falsas expectativas de dinero fácil. Más bien, analiza cada caso y proporciona una orientación personalizada para la correcta gestión de cuentas de vendedor en las plataformas. De igual manera, facilita consejos prácticos y específicos para hacer eficientes los diversos procesos de la administración de los perfiles de negocios. Así es como aceleran el comercio electrónico.

El asesoramiento de Autoempleado cubre una amplia gama de necesidades, que van desde la auditoría de cuentas para incrementar rentabilidad, hasta la reactivación de cuentas suspendidas, pasando por estrategia para generar utilidades y análisis preventivos.

Autoempleado también es un homenaje a quienes, como tantos líderes y emprendedores, han comenzado sus negocios en línea desde la cochera de su casa con poco capital, pero mucha ambición. Los mejores ejemplos: Jeff Bezos de Amazon y Marcos Galperin de Mercado Libre.

Los expertos de la agencia de consultoría conocen el comercio por dentro y por fuera. La pericia no se construye del día a la mañana. Desde 2009 se han formado como emprendedores en el rubro de la telefonía celular. Luego, la inseguridad los llevó a anunciar su mercancía en Mercado Libre y, gracias a las ventajas de las ventas en línea, en un plazo de 6 meses la tienda física sobraba y todo el comercio se digitalizó. De igual manera, han sido pioneros en el modelo de negocios dropshipping. De esta manera, desde 2011 han introducido a Mercado Libre cerca de 2 millones de productos importados de Texas.

Autoempleado inicia sus operaciones como agencia de consultoría en el momento preciso.

El e-commerce no es el futuro, es el presente.

El crecimiento de plataformas como Amazon, Mercado Libre, Linio y Claroshop es más tangible que nunca.

Ahí está la oportunidad para empresas y negociantes de no quedarse fuera de la jugada, los expertos de Autoempleado explican cómo.

