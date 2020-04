Anuncia NCR sus resultados del año 2019

/COMUNICAE/

En 2020, a medida que la compañía ejecuta su transición a NCR-como-servicio, los esfuerzos se centran en mejorar el diseño organizacional e impulsar eficiencias mejoradas

NCR Corporation (NYSE: NCR), anunció los resultados financieros del año 2019 que incluyen ingresos por $ 6,915 millones un 8% de aumento con respecto a 2018. Las fluctuaciones de la moneda extranjera tuvieron un impacto desfavorable del 2% en la comparación de ingresos. La siguiente tabla muestra los ingresos del año completo:

$ Millones FY 2019 FY 2018 %Cambio % Cambio

Moneda constante

Banking $3,512 $3,183 10% 13%

Retail $2,217 $2,097 6% 7%

Hospitaly $ 843 $ 817 3% 4%

Otro $ 343 $ 308 11% 13%

Ingresos

Totales $6,915 $6,405 8% 10%

– Software $2,008 $1,912 5% 6%

– Servicios $2,520 $2,460 2% 5%

– Hardware $2,387 $2,033 17% 20%

– ATM $1,263 $ 979 29% 33%

– SCO/POS $1,124 $1,054 7% 8%

Ingresos Totales: $6,915 $6,405 8% 10%

Ingresos Recurrentes: $3,145 $2,970 6% 8%

El EPS diluido GAAP para todo el año 2019 de $ 3.71 un aumentó de $ (0.72) versus 2018. El EPS diluido para todo el año (no GAAP) de $ 2.81 aumentó desde $ 2.62 en 2018.

El efectivo para todo el año 2019 proporcionado por las actividades operativas fue de $ 628 millones y el flujo de efectivo libre para todo el año fue de $ 275 millones.

Iniciativas de transformación

En 2019, NCR ejecutó con éxito el programa de optimización de gastos para impulsar el ahorro de costos a través de eficiencias operativas y logró ahorros de $100 millones. Esta iniciativa creó eficiencias en las funciones corporativas, redujo el gasto en las áreas no estratégicas y limitó el gasto discrecional. Incurrió en cargos antes de impuestos de $58 millones en 2019 con un impacto en efectivo de $ 44 millones.

En 2020, a medida que la compañía ejecuta su transición a NCR-como-servicio, los esfuerzos se centran en mejorar el diseño organizacional e impulsar eficiencias mejoradas. Las principales áreas de enfoque incluyen ofertas, como ir a la estrategia de mercado y el modelo de soporte y entrega. La compañía espera lograr un ahorro anualizado de $90 millones a fines de 2020 con $40 millones de ahorros realizados en 2020.

Perspectivas del año 2020 completo

En 2020, la guía de ingresos es de aproximadamente 0% a 1%. La guía de ganancias por acción diluidas no GAAP es de $ 2.75 a $ 2.85. La guía de ganancias por acción diluidas no GAAP supone una tasa impositiva efectiva del 23% al 24% para 2020 en comparación con el 21% en 2019. Se espera que las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA ajustado) sean de $ 1.06 mil millones a $ 1.10 mil millones. Además, se espera que el flujo de efectivo de las operaciones sea de $ 640 millones a $ 735 millones y el flujo de efectivo libre sea de $ 250 millones a $ 300 millones. La orientación incluye el impacto de cambio estratégico para aumentar los ingresos recurrentes, lo que tiene un impacto negativo en la orientación para 2020.

Con respecto a las ganancias diluidas no GAAP por acción y la guía de EBITDA Ajustado, no se proporcionará una conciliación con las medidas GAAP respectivas porque no se puede predecir con certeza razonable los elementos de conciliación que pueden afectar los ingresos netos GAAP de operaciones continuas y ganancias GAAP por acción sin un esfuerzo irrazonable. Las partidas de conciliación son principalmente el impacto futuro de partidas de impuestos especiales, transacciones de estructura de capital, reestructuración, transacciones de mercado de pensiones, adquisiciones o desinversiones u otros eventos. Estos ítems de conciliación son inciertos, dependen de varios factores y podrían impactar significativamente, individualmente o en conjunto las medidas GAAP.

Orientación 2020 anunciada

2020 fue un fuerte impulso para acelerar la transición a una empresa liderada por software y servicios y una empresa como servicio. Todo el equipo de NCR está alineado detrás de `NCR as-a-Service´ una medida que busca acercarnos a los clientes y elevar la agilidad y respuesta a la dinámica del mercado. Se cree que estos próximos pasos posicionarán aún más a NCR para un crecimiento sostenible a largo plazo a medida que se brinda un mayor valor a los clientes y se les ayuda a proporcionar experiencias diferenciadas en sus tiendas, restaurantes y plataformas bancarias de autoservicio expresó Michael Hayford, Presidente y CEO de NCR Corporation.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae