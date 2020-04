Cotemar dona materiales e insumos médicos para el combate del COVID-19 en Ciudad del Carmen

/COMUNICAE/

El combate al COVID-19 y la protección de las familias y comunidades es responsabilidad de todos; por ello, el día de hoy, Cotemar entregó al presidente municipal de Ciudad del Carmen, el Lic. Óscar Rosas González, la donación de materiales e insumos médicos para apoyar a las instituciones de Salud del municipio en la atención de la Emergencia Sanitaria

Entrega Cotemar materiales e insumos médicos para el combate del COVID-19 a las instituciones de salud de Ciudad del Carmen.

“Un número importante de colaboradores de Cotemar reside o viene a laborar a Ciudad del Carmen, somos parte de esta comunidad y estamos comprometidos con la seguridad y la salud de todos nosotros. Por ello, de acuerdo con nuestros valores institucionales, colaboramos responsablemente en la atención de esta Emergencia Sanitaria Nacional, tanto con la activación de nuestro Plan de Respuesta a Emergencias Sanitarias (PRES) desde diciembre, el cual ha permitido prevenir y contener el contagio entre nuestros colaboradores, como con la donación local de materiales e insumos sumamente necesarios en este momento”, comentó una fuente interna de Cotemar.

La donación realizada consiste en:

15,000 guantes de látex: 50 cajas talla chica, 50 cajas talla mediana y 50 talla grande.

10,000 cubrebocas de tres capas: Para uso de trabajadores de la salud.

5,000 jeringas de 10 mil: Grado médico.

2,000 gorros quirúrgicos con elástico: Actúa como barrera de protección entre el equipo médico y el paciente.

1,000 sábanas desechables para hospital: Hipoalergénicas y de alta resistencia.

1,000 Normo goteros para soluciones IV: Para la administración de medicamentos.

500 máscaras KN95: Con capacidad de filtrado de partículas del 95%.

480 piezas de solución Hartman: Auxiliar en la recuperación del equilibrio hidroeléctrico.

240 piezas de solución fisiológica: Para terapia intravenosa.

37 mascarillas con reservorio: Para suministro de medias y altas concentraciones de oxígeno.

Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo que participa activamente en los asuntos de la comunidad.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. ‘One stop to get it done, and done right’.

www.cotemar.com.mx

