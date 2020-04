NICE crece 29% en ingresos de la nube en el año fiscal 2019

/COMUNICAE/

La excelencia operativa impulsa un crecimiento de dos dígitos en los ingresos y las ganancias por acción durante el año fiscal 2019

NICE (NASDAQ: NICE) anunció sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y al año fiscal completo de 2019, finalizados el 31 de diciembre de 2019.

En palabras de Barak Eilam, CEO de NICE, el año termina de manera positiva, con resultados financieros generales muy sólidos, los cuales fueron impulsados por la fortaleza continua en los ingresos de la nube. Los ingresos de la nube, representaron el 38% de los ingresos totales durante el 2019 -en comparación con el 32% en el mismo periodo del año anterior- esto está siendo impulsado por la rápida y continua adopción de la plataforma de nube CXone en todos los segmentos de mercado. En 2019, NICE también mantuvo un fuerte enfoque en la eficiencia operativa demostrada por un fuerte crecimiento continuo en el margen operativo y el resultado final de las ganancias por acción dijo.

2019 fue un año crucial para NICE ya que marcó el punto final del Plan NICE 2020. Durante este año la compañía superó con creces las metas que se propuso al inicio del año y el éxito que tuvo está allanando el camino para el Plan NICE 2025. Durante los próximos años,NICE seguirá presenciando cambios rápidos en los mercados en los que opera, que incluyen la conversión de la nube en la opción predeterminada para empresas de todos los tamaños a nivel mundial, el crecimiento exponencial de los compromisos digitales y el funcionamiento de prácticamente todos los procesos con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) y las soluciones analíticas. La compañía está a la vanguardia y en una posición competitiva con sus tres plataformas: CXone, para la experiencia del cliente; X-Sight, para los delitos financieros y el compliance; y NICE Investigate, para la seguridad pública.

​GAAP​

No GAAP

Ingresos récord de US$ 1,574 millones -un crecimiento del 9% en relación al mismo periodo del año anterior-.

Ingresos récord de US$ 1,577 millones -un crecimiento del 9% en relación al mismo periodo del año anterior-.

Ingresos de la nube de US$ 596 millones -un crecimiento del 29% en relación al mismo período del año anterior-.

Ingresos de la nube de US$ 599 millones -un crecimiento del 28% en relación al mismo período del año anterior-.

Margen bruto del 66.2%, comparado al 65.6% registrado en el mismo período del año anterior.

Margen bruto del 71.3%, comparado al 71.0% registrado en el mismo período del año anterior.

Ingresos operativos récord de US$ 239 millones, en comparación con los US$ 198 millones registrados en el mismo período del año anterior -un aumento del 21% en el período contemplado.

Ingresos operativos récord de US$ 434 millones, en comparación con los US$ 384 millones registrados en el mismo período del año anterior – un aumento del 13% en el período contemplado.

Margen operativo del 15.2%, comparado al 13.7% registrado en el mismo período del año anterior.

Margen operativo del 27.5%, comparado al 26.4% registrado en el mismo período del año anterior.

Ganancias totalmente diluidas por acción récord de US$ 2.88 – un incremento del 14% comparado a los US$ 2.52 registrados el mismo período del año anterior.

Ganancias totalmente diluidas por acción récord de US$ 5.31 – un incremento del 12% comparado a los US$ 4.75 registrados el mismo período del año anterior.

Dirección para el primer trimestre y el año fiscal completo de 2020

Primer trimestre de 2020

Se espera que los ingresos totales no GAAP del primer trimestre de 2020 estén en un rango de US$ 406 millones a US$ 416 millones. Se espera que las ganancias totalmente diluidas por acción no GAAP del primer trimestre de 2020 estén en un rango de US$ 1.27 a US$ 1.37.

Año fiscal completo de 2020

Se espera que los ingresos totales no GAAP del año fiscal completo de 2020 estén en un rango de US$ 1,690 millones a US$ 1,710 millones. Se espera que las ganancias totalmente diluidas por acción no GAAP del año completo de 2020 estén en un rango de US$ 5.65 a US$ 5.85.

Programa de recompra de acciones

La compañía anunció que su Consejo de Administración ha autorizado un nuevo programa para recompra de hasta US$ 200 millones de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación y ADRs. Las recompras se pueden hacer periódicamente en el mercado abierto o en transacciones negociadas de forma privada, y se harán de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. El momento y el importe de las operaciones de recompra serán determinados por la administración y pueden depender de una variedad de factores, incluyendo condiciones del mercado, oportunidades alternativas de inversión y otras consideraciones. El programa no obliga a la empresa a adquirir cualquier cantidad determinada de acciones ordinarias y ADRs, y puede ser modificado o suspendido en cualquier momento sin previo aviso. Este nuevo programa se suma al programa de recompra previamente autorizado por el Consejo de Administración de la Compañía, anunciado en enero de 2017, del cual quedan aproximadamente US$ 60 millones disponibles para recompras.

